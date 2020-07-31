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80 породіль з близнюками: в Одесі збільшилася народжуваність

80 породіль з близнюками: в Одесі збільшилася народжуваність

За перше півріччя 2020 року в п’яти міських пологових будинках Одеси медики прийняли 4700 пологів, а за аналогічний період попереднього року – 4510 пологів

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Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

Таким чином, за вказаний період відзначена тенденція до збільшення народжуваності на 4,2%.

Порівняно з попереднім роком збільшилася кількість багатоплідних вагітностей – за 6 місяців 2020 року близнюки народилися у 80 одеських мам, тоді як у 2019 році цей показник склав 62 вагітних.

Всього в першому півріччі цього року в міських пологових будинках Одеси з’явилися на світ 4766 малюків – 2468 хлопчиків і 2298 дівчаток. Дані представлені без урахування обласного перинатального центру, де також з’являються на світ маленькі одесити.

Найбільша кількість новонароджених за шість місяців побачили світ у міському пологовому будинку №7 – тут народилися 1194 нових жителі Одеси. На другому місці знаходиться пологовий будинок №1, де з’явилися на світ 1187 немовлят, на третьому місці – пологовий будинок №5 – 976 новонароджених.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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