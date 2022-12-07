7 декабря трамваи и троллейбусы в Одессе работать не будут

Одесский общественные электротранспорт 7 декабря 2022 года не работает. Причина – отсутствие электричества в значительной части города.

Об этом сообщили в Городском совете Одессы.

Стоило коммунальщикам возобновить выход на маршруты трамваев и троллейбусов в Одессе в конце прошлой недели, как новый ракетный обстрел со стороны россии свел все х усилия на нет.

Ракеты, поразившие Одесскую область в понедельник 5 декабря, вновь оставили регион без света, а одесситов еще и без муниципального электротранспорта.

Сейчас энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы вернуть нам электричество. Часть Одессы и пригородов уже вновь со светом. Но электротранспорт пока не ходит.

«Одесская Жизнь» продолжает следить за ситуацией и будет оперативно информировать своих читателей о ситуации с электроснабжением в городе и связанных с этим изменениях в работе общественного транспорта.

Напомним, что 5 декабря государство-террорист российская федерация провела массированный ракетный обстрел Украины. Целью были объекты критической энергоинфраструктуры. Россия хочет оставить нас без света, тепла и воды.