605-й день войны: очередной ракетный удар и колоссальные потери врага

Сьогодні, у суботу, 21 жовтня 2023 року, розпочалася шістсот п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Інформіцію про ситуацію на різних напрямках фронту та втрати ворога оприлюднив Генштаб ЗСУ.
Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты «Искандер-К» и ударные беспилотники (БпЛА) типа «Shahed-136/131». Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки произошло более 100 боевых столкновений. Враг цинично нанес ракетный удар по школе в Константиновке Донецкой области, здание учебного заведения почти полностью разрушено.
Всего враг нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены школа, многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.
Под авиационные удары врага попали: Белогоровка Луганской области; Клещеевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Авдеевка, Керамик, Ласточкино, Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Змиевка, Берислав, Казацкое, Новоберислав, Тягинка и Приднепровское Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.
В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отразили более 20 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также около 5 атак у Надежды Луганской области.
На Лиманском направлении Силы обороны не допустили потери позиций в районе Невельского Луганской области.
На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах Богдановки и Хромового. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов в районах Новокалинового, Степного и Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили около 20 атак врага.
На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки захватчиков в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровно Донецкой области.
На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Также противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ врага.
Общие боевые потери противника с начала войны по сегодняшний день ориентировочно составили:
- личного состава – около 292850 (+790 в сутки) человек;
- танков ‒ 5063 (+16) единиц;
- боевых бронированных машин – 9612 (+55) единиц;
- артиллерийских систем – 7017 (+5) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 5330 (+4);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9391 (+21) единица;
- специальная техника – 990 (+5) единиц.