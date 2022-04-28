Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 28 апреля

Датские газеты обратились к читателям слушать речь Зеленского 4 мая и выйти на площади с факелами в поддержку Украины. Под Киевом открыли дамбу и затопили село, чтобы не прошли российские танки на столицу

Британия и Шотландия

«Речь, в среду, министра иностранных дел Лиз Трасс, цитирует The Times. Газета сообщает, что Трасс назвала президента России Владимира Путина «мошенником» и предупредила, что он может начать новые вторжения в такие страны, как Молдова и Грузия. «Times» в заглавии использовала цитату Лиз Трасс: «Война в Украине может длиться годами». По ее мнению, Владимир Путин может применить оружие массового поражения в отчаянной попытке выйти из тупика в Восточной Европе.

The Financial Times сообщает, что лидеры ЕС обвинили Москву в «шантаже» после того, как российский государственный энергетический гигант «Газпром» приостановил поставки в Польшу и Болгарию. В газете говорится, что этот шаг следует за требованиями России об оплате поставок газа в рублях, и называет это самой «решительной» попыткой России нацелиться на зависимость ЕС от своих ископаемых топлива.

The Guardian также говорит о газовом шантаже и возможных его последствиях «Страх перед кризисом цен на энергоносители из-за того, что Россия сокращает поставки газа» — заголовок «Guardian»

Решение России поставило Европу «на грань большого энергетического кризиса», пишет издание. Цена на газ сейчас почти в семь раз выше, чем год назад, и эксперты предупреждают о «дополнительных болезненных расходах для потребителей в случае роста кризиса поставок». ЕС осуждает «провокацию» Кремля против Польши и Болгарии.

Поскольку вчера Европа оказалась на грани серьезного энергетического кризиса, который может еще больше увеличить счета для домохозяйств после того, как Россия прекратила поставки газа в две страны и грозила другим. Европейские лидеры осудили это, назвав шантажом.

Рост оптовых цен на газ на 20% стал прямым следствием решения «Газпрома» прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию, одновременно предупредив другие страны, выступающие против войны России в Украине, о том, что они могут пострадать.

Этот шаг, который премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал «прямой атакой» на его страну, был обоснован Кремлем как ответ на неспособность двух стран выполнить требования по выплате рублей. Все это привело к новому, опасному противостоянию. Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, предупредила, что любая уступающая России страна ЕС, оплачивая газ в рублях, нарушит режим санкций блока, по которому Великобритания и другие страны действуют синхронно.

«Объявление «Газпрома» о том, что он в одностороннем порядке прекращает поставки газа в некоторые страны-члены ЕС, — это еще одна провокация со стороны Кремля», — заявила Фондер Ляйен. «Но не удивительно, что Кремль использует ископаемое топливо, чтобы попытаться шантажировать».

Великобритания сократила поставки газа из российских месторождений более чем на 5%,

Подпись фото является название анонсом: «Больше не друзья. Украина демонтирует памятник дружбы с Россией»

The Express получилось с заголовком: «Путин усиливает ядерную угрозу».

Европа

Австрия. Газета «Der Standard» — «Падение монумента в Киеве».

Подпись фото: «Он пришел со времен Советского Союза и должен был символизировать тесную связь между украинцами и россиянами: памятник Дружбе народов в столице Украины, Киеве. Однако дружба давно кончилась. С момента нападения России более двух месяцев назад – продолжается война между «братскими народами». По распоряжению городской администрации во вторник начался демонтаж памятника – подлежат сносу другие памятники, связанные с Россией и Советским Союзом».

Статья: «Президент Еврокомиссии резко осуждает Москву: остановка подачи газа – это шантаж».

Прекращение Москвой поставок газа в Польшу и Болгарию вызвало резкую реакцию в ЕС. Этот шаг является «еще одной попыткой России использовать газ как инструмент шантажа», заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Еще раз все увидели ненадежность России как поставщика сырья. Однако ЕС готов к этому сценарию, и пострадавшие государства получат поддержку.

В Вене канцлер Карл Нехаммер (ÖVP) и министр энергетики Леонора Гевесслер (зеленые) заявили, что Австрия хочет потратить до 6,6 млрд. евро бюджетных средств на создание стратегических запасов газа. Это должно гарантировать, что к зиме резервуары для хранения газа будут заполнены на 80 процентов.

Между тем, американская телекомпания CNN опубликовала видео, на которых впервые показаны российские солдаты и военная техника у тел мирных жителей в киевском пригороде Буча. Зверства в Буче, ответственность за которые Москва пока не несет, в начале апреля вызвали ужас по всему миру: после вывода российских войск там были обнаружены сотни тел.

Газета «KURIER» вышла с заголовком: «План действий в чрезвычайных обстоятельствах. Откуда нам (Австрии) взять газ. Что делать? Как сильно бы мы пострадали, если бы Путин перекрыл газовый кран».

Бельгия. «De Morgen». Подпись под фото: «Работник на газовом месторождении Газпрома в Сибири».

Главная тема издания: «Россия угрожает Европе газом»

Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. Кремль предупреждает, что дальше может быть отключение газа в остальной Европе. Напряженность приводит к тому, что цены на газ снова растут.

Дания. «POLITIKEN» – публикует обращение к читателям газеты.

«Поддержите свободу и Украину и послушайте обращение Президента Владимира Зеленского к датскому народу».

Одно из самых знаковых изображений Дании 20 века: датчане стихийно выходят на улицы и переулки при освобождении Дании после Второй мировой войны в 1945 году. Ратушная площадь Копенгагена полна людей.

Мы надеемся, что это произойдет снова в среду, 4 мая, когда Politiken проведет особое мероприятие с очень особым основным спикером. В частности президент Украины Владимир Зеленский.

В своей зеленой футболке в стиле милитари и с желто-синим флагом своей страны на заднем плане украинский президент создает образ того, что за свободу и мир нужно бороться. Будний день.

Эти два исторических образа и события – 1945 и 2022 годов – теперь объединяются и создают свою собственную данско-украинскую историю, когда Зеленский на вечере посвященной 77-й годовщине освобождения Дании будет непосредственно обращаться к датскому народу на большом экране с неизвестного места в Киеве. Мероприятие начнется в 21.00, и мы все зажжем факел за Украину.

Президент Украины неоднократно отмечал важность крепких межэтнических отношений в страшный момент войны. Именно поэтому мы призываем, чтобы этот вечер освобождения Дании стал проявлением солидарности с украинским народом. Приходите на Ратушную площадь в Копенгагене и Биспеторве в Орхусе, чтобы услышать слова Зеленского датчанам. Заполненные места в двух крупнейших городах Дании станут прекрасным проявлением того, что датский народ вместе с Украиной противостоит атакам Путина на открытое общество, которое мы восстановили в 1945 году, и проявляет уважение к тем, кто борется за нас сегодня.

В исторические майские дни 1945 года Дания снова увидела свободу, которую живущие во время оккупации никогда не воспринимали как должное. Они напоминают нам никогда этого не забывать. Они рассказали нам о том, как было жить со связанными руками и ротами: о преследовании евреев. Цензуры. Немецкие солдаты и топот сапог на улицах. Комендантский час. Тревоги. Бомбовые атаки над страной.

Сегодня мы живем в свободной европейской стране, где мы, как граждане, можем говорить и думать, что хотим. Где мы можем раскрыться как личности и добровольно участвовать в сообществах, которые нам нравятся. Где мы можем поделиться мнениями и обсудить с теми, с кем мы не согласны.

В этом году нам неотрывно напоминают о том, что свобода неприкосновенна. Мы видим это за ужасными и шокирующими событиями в Украине,

Не менее приятно следить за тем, как датчане открывают свои сердца украинцам. Как школы открывают классы, горожане дома, а предприятия рабочие места для украинцев, приехавших сюда в непростое для страны время.

Впервые через несколько десятилетий мы будем праздновать освобождение Дании в Европе в разгар ужасающей и непредсказуемой войны. К счастью, Запад объединен институтами, которые политики того времени построили после второй мировой войны для защиты от войн и беспорядков нового времени. НАТО, ООН и ЕС сейчас показывают себя, но каждый день украинский народ расплачивается жизнью в борьбе за свободу и тиранию, за демократию и деспотию.

Это борьба, которую они ведут от имени всех нас в свободной части мира, и нет более важного и более необходимого в этот исторический вечер, чтобы напомнить себе и друг другу о нашей общей борьбе за свободу, чем на этой картине. Именно поэтому мы в «Politiken» счастливы и гордимся тем, что вместе с Jyllands-Posten нам удалось устроить праздник свободы и поддержки народа Украины, где перед нами выступит Владимир Зеленский.

Мы надеемся, что вы, читатели, окажетесь в одном из двух мест и поможете отдать честь украинскому народу, борющемуся за свободу президенту и освобождению Дании одновременно. Премьер-министр Мэтте Фредериксен выступит со вступительной речью в Копенгагене, после чего слово будет предоставлено Владимиру Зеленскому. В Орхусе министр иностранных дел Еппе Кофод выступит с речью, представляя Зеленского на больших экранах.

Надеемся увидеть как можно больше людей на этом особом праздновании Дня освобождения Дании в Родхуспласене в Копенгагене или Биспеторве в Орхусе. Пусть Зеленский и украинский народ с помощью телевидения смотрят на вас и вашу солидарность и поддержку!

Газета «Morgenavisen Jyllands-Posten».

«Дания может испытать дефицит газа, несмотря на открытие датского газового месторождения», но цитирует министра газета: Дания должна помочь с поставками газа, если Россия воплотит угрозы и перекроет газ другим странам ЕС.

Анонс: «Президент Украины обратится к датчанам в вечер освобождения 4 мая»

Ирландия. «The Irish Times» — «Цены на газ подскочили из-за того, что Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию.

Действия Москвы рассматриваются как предупреждение, что газовый поток может прекратиться в таких странах, как Германия.

Нидерланды. «АD» – «После перекрытия газового крана Россией «Цены на энергоносители зашкаливают»

Прекращение поставок российского газа в Польшу и Болгарию повлекло за собой очередной взрыв цен на газ. Есть опасения, что цены на энергоносители в Европе будут оставаться очень высокими еще долгое время.

Издание «FD» – Европа готовится к энергетическому кризису после действий России

Россия отключила Польшу и Болгарию от природного газа

Греция. «Kontra News» — ПУТИН ОПАСНО ОТВЕТСТВУЕТ — ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ НА ГАЗОВОМ РЫНКЕ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АРМАГЕДДОН ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Испания. La Stampa «Путин: готовое к применению оружие, которое раньше не видели» – заголовок.

«Кремль объявляет о молниеносной мести тем, кто будет вмешиваться в дела Украины, и грозит прекратить подачу газа враждебным странам. Драги едет в Киев, потом в Байден», — говорится в фото. «Фон дер Ляйен: мы не поддадимся шантажу Москвы. Но крупные энергетические компании не исключают оплату в рублях», – говорится в заголовках.

Заголовок на фото: «Донбасская бездна».

«Энергетическое оружие» – главное заглавие «La Repubblica».

«Жесткий ответ ЕС на российскую газовую блокаду: Это шантаж. Нефтяное эмбарго для Москвы готово».

«Путин: мы начнем беспрецедентные атаки».

«В Одессе готовятся к защите от оккупантов: они в 30 км»

«Настоящее испытание европейского единства», — говорит нижний заголовок

Румыния. «Informatia Zilei» – «Путин угрожает ядерной войной, если НАТО вмешается в Украину».

Швейцария. Газета «Tages-Anzeiger» – «Москва угрожает Европе дальнейшим отключением газа»

Путин перекрывает газовые краны в Польше и Болгарии.

Брюссель протестует против «шантажа» и обещает защитить потребителей от последствий.

Россия в первый раз употребляет энергию как орудие. Вчера президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен резко отреагировала на прекращение газа Владимиром Путиным: она рассказала о провокации со стороны Кремля. Неудивительно, что российский президент пытается шантажировать Европу ископаемым топливом. Но ЕС готов к такому сценарию.

Швейцария. Газета «BLICK» — «Высокопоставленное лицо Швейцарии встречается с Зеленским в Киеве». «Настоящий герой» — Президент Национального совета Ирэн Келин о его встрече и о том, почему она оказалась в зоне боевых действий без швейцарской защиты, и Блик сопровождал ее в молниеносной поездке в Украину. Встреча была короткой, но имела большое символическое значение. Глава Национального совета Ирэн Келин (35 лет) провела короткую встречу вчера днем ​​в Киеве.

Владимир Зеленский (44 года), они пожали друг другу руки.

Президент Украины поблагодарил Швейцарию за солидарность, и она сказала ему, «Мы гордимся украинцами!». Келин отправился в страну с небольшой делегацией поездом через Польшу. Это был первый визит в Украину швейцарских политиков с начала войны.

Швеция. «Expressen», вышла с заголовками на фото:

«Загадочные смерти – связь с Путиным

ВНУТРЕННЕЕ КРУГ». Олигархов нашли мертвыми в их роскошных домах.

Германия. Газета «FAZ». Белые голуби устали – заглавие над рисунком.

Подпись: «Дружба кончается деньгами? Напротив: Тесное партнерство Запада и России началось только с денег. Именно денег, которые платились до сих пор оплачиваются за российскую нефть и газ. Многие помогали Путину скорее всего принимали рубли (Кюнерт о Шредере). Политика формируется деньгами: в 2017 году Банк России выпустил новую 200-рублевую купюру с изображением разбиваемых волн и «Памятника затонувшим кораблям» в Севастопольской бухте в Крыму.

Главный материал: «Хабек: Россия использует энергию как оружие

Отключение газа в Германии в настоящее время маловероятно

Ожидается большая инфляция

Федеральный министр экономики Роберт Хабек (Зеленые) обеспокоен прекращением поставки российского газа в Польшу и Болгарию. Россия использует «энергию в качестве оружия», заявил он в среду в Берлине. Мы должны отнестись к этому серьезно. По данным его министерства, поставки в Германию в настоящее время не находятся под угрозой. Компании соблюдали контракты с платежами в евро или долларах, сказал Хабек. Кроме того, в последнее время Германия еще больше снизила зависимость от поставок из России.

Доля России в импорте в настоящее время составляет 35 процентов. Однако если поставка резко прекратится — «Будет рецессия в Германии».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала перебои со снабжением газа «очередной провокацией» со стороны России. «Не удивительно, что Кремль использует ископаемое топливо, чтобы шантажировать нас.» Она пока не объявила о дальнейших санкциях против России. Польша и Болгария будут теперь получать газ от соседних стран. Сейчас окупается, что ЕС инвестировал в соответствующие линии. Комиссия продолжит работу по замещению российского газа природным газом и сжиженным газом от других поставщиков. Расширение использования возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности могут снизить зависимость. «Эпоха ископаемого топлива подходит к концу, и навсегда», — сказала фон дер Ляйен.

«Я не беспокоюсь, что Германия станет следующей страной, которая будет отключена от поставок», — сказал Клаус-Дитер Маубах, генеральный директор энергетической группы Uniper, в интервью FAZ. Польша, очевидно, не была готова соблюдать новые правила платежей, введенных Путиным.

Из-за последствий войны в Украине федеральное правительство снижает прогноз роста на этот год с 3,6 до 2,2 процента. В то же время при уровне инфляции в 6,1 процента она прогнозирует значительный рост уровня цен. Программа поддержки бизнеса должна начаться в пятницу.

США

«The New York Times». Подпись под фото: «Демидов, Украина, в воскресенье оставался затопленным после того, как он был затоплен 25 февраля, на второй день войны, чтобы помешать наступлению россиян.

«Чтобы помешать танкам оккупантов, украинцы затопили собственную деревню».

ДЕМИДОВ, Украина — С пола убирают промокший линолеум, а из затопленных подвалов мокрый, сырой картофель и банки с огурцами. Они развешивают промокшие коврики, чтобы просохли под бледным весенним солнцем.

Вокруг Демидова, села к северу от Киева, жители борются с последствиями сильного наводнения, которое при обычных обстоятельствах стало бы еще одним несчастьем для народа, подвергшегося нападению России.

Но в этот раз это была тактическая победа. Украинцы намеренно затопили село вместе с огромным пространством полей и болот вокруг него, создав трясину, которая предотвратила атаку российских танков на Киев и выиграла украинской армии драгоценное время для подготовки обороны.

Жители Демидова расплачивались по рекам холодной зеленой паводковой воды, которая поглотила многие дома в селе. Но они очень довольны.

«Все это понимают, и никто ни на секунду не жалеет об этом», — сказала Антонина Костученко, пенсионерка, чья гостиная превратилась в заплесневевший пространство с водяными линиями в фут или около того по стенам.

«Мы спасли Киев!» – говорит она с гордостью.

То, что произошло в Демидове, не было исключением. С первых дней войны Украина быстро и эффективно сеет хаос на своей территории, часто уничтожая инфраструктуру, чтобы помешать российской армии, имеющей преимущество в численности и вооружении.

Демидов был затоплен, когда войска открыли дамбу и вода устремилась в сельскую местность. В других местах Украины военные без колебаний взрывали мосты, бомбили дороги и выводили из строя железнодорожные пути и аэропорты. Цель заключалась в том, чтобы замедлить продвижение россиян, заманить вражеские войска в ловушки и вытеснить танковые колонны в менее благоприятную местность.

Главный материал: «Россия угрожает новыми ответами с помощью Украины»

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ