С понедельника во всех одесских школах будут принимают помощь для украинской армии

С понедельника, 28 февраля, во всех одесских школах будут принимают помощь для украинской армии.

В каждой одесской школе откроются пункты приема помощи для украинских военных. Ниже список того, в чем в первую очередь нуждаются наши защитники.

Об открытии пунктов приема помощи в школах города сообщила руководитель Департамента и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Дорогие одесские родители. Все желающие приобщиться к защите своей земли. Помощь можно оставить в ближайшей школе,

— написала она у себя в Facebook.

С понедельника, 28 февраля, в школы можно приносить:

— продукты длительного хранения, консервы;

— кофе, чай

— белье нательное и термо, носки,

— одноразовую посуду и мусорные пакеты

— лекарства – антисептики, обезболивающие

– средства личной гигиены.

– воду.

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