С понедельника во всех одесских школах будут принимают помощь для украинской армии

С понедельника, 28 февраля, во всех одесских школах будут принимают помощь для украинской армии.
В каждой одесской школе откроются пункты приема помощи для украинских военных. Ниже список того, в чем в первую очередь нуждаются наши защитники.
Об открытии пунктов приема помощи в школах города сообщила руководитель Департамента и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.
Дорогие одесские родители. Все желающие приобщиться к защите своей земли. Помощь можно оставить в ближайшей школе,
— написала она у себя в Facebook.
С понедельника, 28 февраля, в школы можно приносить:
— продукты длительного хранения, консервы;
— кофе, чай
— белье нательное и термо, носки,
— одноразовую посуду и мусорные пакеты
— лекарства – антисептики, обезболивающие
– средства личной гигиены.
– воду.
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