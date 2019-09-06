5 років заради 5 тисяч гривень: на Одещині засудили співробітника прокуратури

Колишнього співробітника місцевої прокуратури засудили до 5 років ув’язнення за корупцію.

Про це повідомляє Прокуратура Одеської області.

Під час розслідування встановлено, що у червні 2016 року засуджений вимагав та одержав від чоловіка 5 тис грн хабара за сприяння у призначенні йому, як фігуранту кримінального провадження, покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

Прокуратура Одещини підтримувала обвинувачення у суді стосовно співробітника Роздільнянської місцевої прокуратури, підозрюваного у скоєнні корупційного злочину (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вироком суду прокурора визнано винним у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди та засуджено до 5 років ув’язнення з конфіскацією усього майна.

Фото: СтопКор