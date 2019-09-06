fbpx

Новости Одессы и Одесской области

5 років заради 5 тисяч гривень: на Одещині засудили співробітника прокуратури

5 років заради 5 тисяч гривень: на Одещині засудили співробітника прокуратури

Колишнього співробітника місцевої прокуратури засудили до 5 років ув’язнення за корупцію.

Про це повідомляє Прокуратура Одеської області.

Під час розслідування встановлено, що у червні 2016 року засуджений вимагав та одержав від чоловіка 5 тис грн хабара за сприяння у призначенні йому, як фігуранту кримінального провадження, покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

Прокуратура Одещини підтримувала обвинувачення у суді стосовно співробітника Роздільнянської місцевої прокуратури, підозрюваного у скоєнні корупційного злочину (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вироком суду прокурора визнано винним у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди та засуджено до 5 років ув’язнення з конфіскацією усього майна.

Фото: СтопКор

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить