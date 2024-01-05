5 января: почему в этот день запрещено стирать

Сегодня, 5 января, отмечается Международный разгрузочный день. Этот праздник появился совсем недавно и особенно популярен он среди сторонников здорового питания. Православные верующие празднуют Крещенский сочельник.
Какой православный праздник отмечают 5 января
5 января в церковном календаре – Крещенский сочельник. Праздник, предшествующий одному из важнейших событий в жизни Иисуса Христа — крещении в реке Иордан. Традиционно в этот день установлен пост. На праздничном столе особое место занимает кутья. В храмах совершается литургия, после чего священники освящают воду. На столе также обязательно стоит нечетное количество блюд.
Что нельзя делать 5 января
- Нельзя развлекаться, устраивать громкие гуляния.
- Не стоит плакать на Крещенский Сочельник, потому что весь год проведете в слезах.
- Запрещено стирать, потому что это осквернит воду, которая эти дни считается священной.
Народные приметы 5 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой день: снежит вечером — будет большой урожай зерновых;
- сильный южный ветер — к дождливому лету;
- на небе мерцают яркие звезды — будут хорошо плодиться ягнята;
- ночью на небе не видно звезд — осенью будет мало грибов;
- услышать громкий лай собак — к удачной охоте в течение всего года;
- утром снег — к большому урожаю гречки;
- много снега на деревьях — хорошо уродят плодовые деревья.
Издавна наши предки верили, что снег, собранный в Крещенский сочельник, способен исцелять болезни. Девушки, чтобы сделать кожу молодой и красивой, умывались им утром. А еще старались вечером искупаться в бане, чтобы быть весь год здоровыми. На дверях хозяин дома рисовал крест, чтобы уберечь жилище от нечистой силы.
Именины 5 января празднуют:
- Григорий,
- Евгения,
- Иосиф,
- Лукьян,
- Матфей,
- Роман,
- Семен,
- Сергей,
- Татьяна,
- Полина.
Талисманом человека, рожденного 5 января, является жемчуг. Удивительный камень, притягивающий взгляд. Подходит женщинам всех возрастов и внешности. В древности верили, что жемчуг продлевает жизнь своего владельца.
5 января родились:
- 1880 год — украинский композитор, искусствовед, исследователь украинского танца Василий Верховинец;
- 2001 год — украинский футболист, левый вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик;
- 2003 год — профессиональный украинский киберспортсмен Валерий Ваховский.
Важные и памятные даты 5 января в Украине и мире:
- 1585 год — основывают львовское Ставропигиальное братство, которое к XVIII ст. осуществляло активную культурно-образовательную, религиозную и общественную деятельность;
- 1586 год — патриарх Антиохийский Иоаким V подтверждает устав Львовского Успенского (ставропигиального) братства;
- 1769 год — Джеймс Ватт получает патент на ключевое техническое решение своей паровой машины, отдельную конденсационную камеру;
- 1870 год — начинается забастовка львовских печатников — первая забастовка в Западной Украине;
- 1875 год — в Париже открывают здание театра «Опера Гарнье»;
- 1895 год — открывают рентгеновские лучи;
- 1911 год — княжество Монако становится конституционной монархией;
- 1918 год — УНР выпускает в обращение первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языке и едешь;
- 1919 год — в Мюнхене основывают Немецкую рабочую партию, превращенную год спустя в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию;
- 1933 год — в Сан-Франциско начинается строительство одного из самых известных в мире мостов Золотые ворота;
- 1935 год — арестован Борис Антоненко-Давыдович;
- 1953 год — премьера пьесы Сэмюэла Бекета «Ожидая Годо», величайшей англоязычной пьесы ХХ века;
- 1968 год — приход к власти в Чехословакии Александера Дубчека, который ведет начало «Пражской весне»;
- 1972 год — начало работ по созданию в США многократного транспортного космического корабля;
- 1977 год — арестованы лидеры Украинского Хельсинкского Союза Николай Руденко и Олекса Тихий;
- 2006 год — «Intel» представляет первый процессор линейки «Core»;
- 2011 год — количество интернет-пользователей в мире составляет 2 миллиарда;
- 2019 год — Вселенский патриарх Варфоломей подписывает в Стамбуле томос об автокефалии Православной церкви Украины.
5 января в Украине и мире отмечают:
5 января в Украине и мире празднуют Международный разгрузочный день. Этот праздник появился совсем недавно и особенно популярен он среди сторонников здорового питания. Дату выбрали неслучайно, ведь на Рождество и Новый год люди часто посещают щедрые застолья, употребляют спиртные напитки. Из-за этого могут возникать различные проблемы со здоровьем. Чтобы после таких гуляний не болеть, рекомендуется взять на заметку этот праздник. Необязательно полностью отказывать себе в еде, но разгрузиться и питаться только здоровыми продуктами следует.