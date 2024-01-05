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5 января: почему в этот день запрещено стирать

5 января: почему в этот день запрещено стирать

Сегодня, 5 января, отмечается Международный разгрузочный день. Этот праздник появился совсем недавно и особенно популярен он среди сторонников здорового питания. Православные верующие празднуют Крещенский сочельник.

Какой православный праздник отмечают 5 января

5 января в церковном календаре – Крещенский сочельник. Праздник, предшествующий одному из важнейших событий в жизни Иисуса Христа — крещении в реке Иордан. Традиционно в этот день установлен пост. На праздничном столе особое место занимает кутья. В храмах совершается литургия, после чего священники освящают воду. На столе также обязательно стоит нечетное количество блюд.

Что нельзя делать 5 января

  • Нельзя развлекаться, устраивать громкие гуляния.
  • Не стоит плакать на Крещенский Сочельник, потому что весь год проведете в слезах.
  • Запрещено стирать, потому что это осквернит воду, которая эти дни считается священной.

Народные приметы 5 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой день: снежит вечером — будет большой урожай зерновых;
  • сильный южный ветер — к дождливому лету;
  • на небе мерцают яркие звезды — будут хорошо плодиться ягнята;
  • ночью на небе не видно звезд — осенью будет мало грибов;
  • услышать громкий лай собак — к удачной охоте в течение всего года;
  • утром снег — к большому урожаю гречки;
  • много снега на деревьях — хорошо уродят плодовые деревья.

Издавна наши предки верили, что снег, собранный в Крещенский сочельник, способен исцелять болезни. Девушки, чтобы сделать кожу молодой и красивой, умывались им утром. А еще старались вечером искупаться в бане, чтобы быть весь год здоровыми. На дверях хозяин дома рисовал крест, чтобы уберечь жилище от нечистой силы.

Именины 5 января празднуют:

  • Григорий,
  • Евгения,
  • Иосиф,
  • Лукьян,
  • Матфей,
  • Роман,
  • Семен,
  • Сергей,
  • Татьяна,
  • Полина.

Талисманом человека, рожденного 5 января, является жемчуг. Удивительный камень, притягивающий взгляд. Подходит женщинам всех возрастов и внешности. В древности верили, что жемчуг продлевает жизнь своего владельца.

5 января родились:

  • 1880 год — украинский композитор, искусствовед, исследователь украинского танца Василий Верховинец;
  • 2001 год — украинский футболист, левый вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик;
  • 2003 год — профессиональный украинский киберспортсмен Валерий Ваховский.

Важные и памятные даты 5 января в Украине и мире:

  • 1585 год — основывают львовское Ставропигиальное братство, которое к XVIII ст. осуществляло активную культурно-образовательную, религиозную и общественную деятельность;
  • 1586 год — патриарх Антиохийский Иоаким V подтверждает устав Львовского Успенского (ставропигиального) братства;
  • 1769 год — Джеймс Ватт получает патент на ключевое техническое решение своей паровой машины, отдельную конденсационную камеру;
  • 1870 год — начинается забастовка львовских печатников — первая забастовка в Западной Украине;
  • 1875 год — в Париже открывают здание театра «Опера Гарнье»;
  • 1895 год — открывают рентгеновские лучи;
  • 1911 год — княжество Монако становится конституционной монархией;
  • 1918 год — УНР выпускает в обращение первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языке и едешь;
  • 1919 год — в Мюнхене основывают Немецкую рабочую партию, превращенную год спустя в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию;
  • 1933 год — в Сан-Франциско начинается строительство одного из самых известных в мире мостов Золотые ворота;
  • 1935 год — арестован Борис Антоненко-Давыдович;
  • 1953 год — премьера пьесы Сэмюэла Бекета «Ожидая Годо», величайшей англоязычной пьесы ХХ века;
  • 1968 год — приход к власти в Чехословакии Александера Дубчека, который ведет начало «Пражской весне»;
  • 1972 год — начало работ по созданию в США многократного транспортного космического корабля;
  • 1977 год — арестованы лидеры Украинского Хельсинкского Союза Николай Руденко и Олекса Тихий;
  • 2006 год — «Intel» представляет первый процессор линейки «Core»;
  • 2011 год — количество интернет-пользователей в мире составляет 2 миллиарда;
  • 2019 год — Вселенский патриарх Варфоломей подписывает в Стамбуле томос об автокефалии Православной церкви Украины.

5 января в Украине и мире отмечают:

5 января в Украине и мире празднуют Международный разгрузочный день. Этот праздник появился совсем недавно и особенно популярен он среди сторонников здорового питания. Дату выбрали неслучайно, ведь на Рождество и Новый год люди часто посещают щедрые застолья, употребляют спиртные напитки. Из-за этого могут возникать различные проблемы со здоровьем. Чтобы после таких гуляний не болеть, рекомендуется взять на заметку этот праздник. Необязательно полностью отказывать себе в еде, но разгрузиться и питаться только здоровыми продуктами следует.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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