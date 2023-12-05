5 декабря 2023: что в этот день празднуют, каких традиций и запретов придерживаются

Какой православный праздник отмечают 5 декабря

5 декабря в церковном календаре – день памяти преподобного Саввы. Жил он в конце IV – начале V века. Его семья была богатой и благочестивой. В возрасте 8 лет Савва пошел в монастырь и стал там строгим и порядочным сподвижником. Поэтому еще в юности смог получить монашество. В 16 лет пошел в Палестину, где хотел поклониться святым местам. Там получил предсказание, что станет большим человеком.

Родственникам не нравилось решение Саввы и долго просили его вернуться к светской жизни. Но юноша им отказывал. Чтобы сражаться со злым духом, пошел жить в пещеры, где постоянно молился. Впоследствии к нему стали стекаться ученики и выросла обитель. Позже Савва открыл еще несколько обителей, больниц и приютов для бедных. Умер в 95 лет.

Что нельзя делать 5 декабря

Нельзя планировать важные дела, потому что не будет лада с работой.

Беременным женщинам запрещалось мыть голову, потому что ребенок родится с плохой памятью.

Не стоит ругаться, злословить, думать о плохом.

Народные приметы 5 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: снег рыхлый, но начал таять — ближайшие дни будет потепление;

морозная погода, а белки покидают свои гнезда и спускаются с деревьев до оттепели;

дым стелется вниз — ждите непогоду;

в печи огонь красного цвета — придет стужа;

в печи трещат поленья — в холодную погоду.

На Савву было принято держать пост, поэтому ели только борщ, яблоки, капусту. Под подушку клали монету, чтобы привлечь в жизнь изобилие и удачу. Согласно традициям этого дня откладывали все дела в доме и устраивали себе полноценный выходной.

Важные и памятные даты 5 декабря в Украине и мире:

63 год до н. э — заговор Катилины в Риме;

1484 год — папа Римский Иннокентий VIII своей буллой предоставляет инквизиторам широкие полномочия в деле охоты на ведьм;

1492 год — во время своей первой экспедиции Христофор Колумб открывает остров Санто-Доминго (теперь Гаити);

1496 год — король Португалии Мануэл I приказывает изгнать евреев из страны;

1683 год — происходит битва под Кицканами между казацкими силами и татарскими;

1766 — Джеймс Кристи-старший, бывший морской офицер, проводит свой первый аукцион в Лондоне;

1848 год — президент США Джеймс Полк подтверждает факт открытия золота в Калифорнии, чем провоцирует золотую лихорадку 1849 года;

1879 год — в США получили патент на первую автоматическую телефонную станцию ​​(АТС);

1904 год — во время русско-японской войны японцы громят российский императорский флот в Порт-Артуре;

1908 год — в Питтсбурге проводят первый матч по американскому футболу;

1917 год — открывают Украинскую академию искусств;

1918 год — подписывают Договор о дружбе и сотрудничестве между Украинским Государством и Грузинской Демократической Республикой;

1918 год — начинаются бои за Хыров между войсками УГА и польскими частями;

1919 год — под давлением вражеских армий главный атаман войск Украинской Народной Республики Симон Петлюра уезжает из Украины в Польшу;

1929 год — в США создают первую в мире организацию нудистов;

1933 год — в США отменяют «сухой закон», который ввели еще в 1919 году;

1944 год — в Германии объявляют призыв в армию женщин старше 18 лет;

1949 год — Иерусалим становится столицей Израиля;

1971 год — в Буэнос-Айресе (Аргентина) открывают памятник Тарасу Шевченко;

1976 год — на Южном горно-обогатительном комбинате (Кривой Рог) монтируют крупнейший в мире магнитный сепаратор;

1989 год — в Киеве проходит первый фестиваль «Музыкальные премьеры сезона»;

1991 год — главой Верховной Рады Украины избирают Ивана Плюща;

1994 год — в обмен на отказ Украины от ядерного оружия в Будапеште подписывают меморандум о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны ядерных государств — США, Великобритании и России;

2001 год — начинается первая Всеукраинская перепись населения.

Именины 5 декабря отмечают:

Захар,

Геннадий,

Илья,

Сергей.

Талисманом человека, рожденного 5 декабря, является гранат. Загадочный и очень яркий камень, часто используемый для создания украшений. Издавна верили, что гранат приносит талант только смелым и целеустремленным людям. Одиноким он помогает найти свою судьбу.

В этот день родились:

1878 год — украинский поэт Александр Олесь (Кандиба);

1931 год — украинский писатель Григор Тютюнник;

1999 год — лейтенант Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Украинец Владислав Петрович.

5 декабря в Украине и мире отмечают:

5 декабря в Украине отмечают День работников статистики. Еще в древности появились первые формы статистики. Вместе с первыми государственными образованиями у правителей возникла также и потребность в том, чтобы знать, сколько у них есть подданных, территорий и т.д. Поэтому сбор статистических данных можно считать одним из основных факторов развития любого государства. Первую перепись населения на территории Украины провел гетман Богдан Хмельницкий. Это была так называемая перепись казацкого сословия.

Также 5 декабря Всемирный день почв. Официально праздник был создан в 2013 году по инициативе Организации Объединенных Наций, однако сама идея была известна еще с 2002 года. Ее тогда представил Международный союз почвоведения. Главная цель празднования состоит в том, чтобы объединить специалистов по почвоведению во всем мире.

А еще 5 декабря празднуют Международный день волонтера ради экономического и социального развития. Праздник был основан по инициативе ООН 17 декабря 1985 года. Главная цель дня волонтеров состоит в том, чтобы побуждать общество к безвозмездному добровольному труду в самых разных сферах жизни. Как официальное движение, волонтерство появилось еще в 20-х годах прошлого века. Например, в 1920 году во Франции молодежь создала волонтерский проект, заключавшийся в восстановлении фермы, пострадавшей во время Первой мировой войны.

5 декабря Международный день ниндзя. Это неофициальный праздник, который решили ввести представители администрации сайта Ninja Burger, чтобы привлечь внимание людей к боевому искусству японских мастеров. В этот день все, кому импонирует «искусство скрытности», могут переодеться в воинов и попробовать себя в этом образе.

Также 5 декабря Всемирный день трюков. Праздник был создан по инициативе команды баскетболистов Harlem Globetrotters, ставших королями дриблинга в свое время. Ребята демонстрировали свои способности, объединяя шоу и профессиональную игру. Они многие годы устанавливали рекорды и сейчас продолжают работать над тем, чтобы расширить рамки обычного баскетбола.