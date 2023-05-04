435-е сутки войны: враг ночью применил несколько десятков «шахидов» по Украине

Вероятность дальнейших вражеских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, применил 24 дрона по Оэдсе и Киеву. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Информация о ночной боевой работе нашей ПВО будет предоставлена несколько позже. Идет уточнение.

Потери врага

Идет принудительная паспортизация граждан Украины в Геническом районе временно захваченной Херсонской области. Российские оккупанты постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества, ограничивают в перемещении между населенными пунктами. К людям с украинскими паспортами показательно пристрастное отношение со стороны захватчиков.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 4 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:

Фото: Генштаб ВСУ