435-е сутки войны: враг ночью применил несколько десятков «шахидов» по Украине

Сегодня, 4 мая 2023 года, начались четыреста тридцать пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. О потерях России и ситуации на фронте доложили в Генштабе ВСУ.
Российская федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, использует тактику террора.
Информация о ночной боевой работе нашей ПВО будет предоставлена несколько позже. Идет уточнение.
За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, применил 24 дрона по Оэдсе и Киеву. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность дальнейших вражеских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Действия наших военных на разных направлениях
- Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражены 40 вражеских атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
- На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка личного состава русских территориальных войск.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах российской федерации. За прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстрелял населенные пункты Бучки Черниговской области; Нововасиловка, Рожковичи, Ворожба, Басовка, Юнаковка, Мирополье и Запсилье Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Красная Заря, Стрелка, Гатище, Волчанские Хутора и Николаевка на Харьковщине.
В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелы противника подверглись Тополе, Каменка, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.
- На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки с целью поиска слабых мест в нашей обороне. Артиллерийские обстрелы нанесены по населенным пунктам Макеевке и Белогоровке Луганской области и Торскому, Верхнекаменному и Спорному — Донецкой.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Южное, а также Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Тонечко, Карловка, Нетайлово и Первомайское.
- На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Отражены многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Новомихайловки. Обстрелы также подверглась Красногоровке Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг обстрелял населенные пункты Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес ракетный удар по городу Запорожье и авиаудару по Кизомису Херсонской области. Из артиллерии обстрелял населённые пункты Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Капуловка в Днепропетровской области; Красный Маяк, Токаревка, Антоновка, Кизомис и Херсон. Погибли гражданские люди.
Потери врага
Идет принудительная паспортизация граждан Украины в Геническом районе временно захваченной Херсонской области. Российские оккупанты постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества, ограничивают в перемещении между населенными пунктами. К людям с украинскими паспортами показательно пристрастное отношение со стороны захватчиков.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 4 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага.
Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:
Фото: Генштаб ВСУ