418-й день войны: о ситуации на фронте и потерях врага

В понедельник, 17 апреля 2023 года, начались четыреста восемнадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Генштаб ВСУ информирует о ситуации на утро этого дня.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 по мирным городам Запорожью, Камышевахе Запорожской области и Снегиревке на Николаевщине; а также 42 авиационных удара. Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура.

Российский агрессор продолжает использовать тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В то же время противник несет значительные потери, однако продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию по указанным направлениям. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта наши воины отразили более 60 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики беларусь.

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли населенные пункты Свеса, Шалыгино, Бунякино, Белополье, Искрисковщина, Шпиль, Волфино, Юнаковка, Басовка и Большая Писаревка Сумской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Бочане в Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Григоровка и недалеко от Спорного. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел безуспешные атаки в районах Хромового и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Северное, Плещеевка и Щербиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Водяного, Первомайского и Невельского, безуспешно. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них – Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово.

На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении за сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. За сутки обстрелял более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь Донецкой области; Красное, Волшебное, Орехов, Новопавловка и Степное Запорожской области; Золотая Балка, Казачье, Львов и Никольское Херсонской области, а также город Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Также сбиты 4 вражеских беспилотника (2 – типа «Орлан-10», 1 разведывательный «Элерон» и 1 дрон-камикадзе «Ланцет»).

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов оккупантов.

Больше подробностей о потерях врага – в представленной инфографике: