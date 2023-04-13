414-й день войны: сводка Генштаба ВСУ и потери россии на утро 13 апреля

Оперативная информация по состоянию на утро 13 апреля 2023 по российскому вторжению.

Сводка Генштаба ВСУ за утро 13 апреля

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. 2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры города Славянск.

Российская федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток, благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 45 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации продолжают находиться на территории республики Беларусь. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. Отдельные соединения и части приведены в высшую степень боевой готовности. Доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществлено за счет призыва военнослужащих запаса.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка, Железный Мост, Архиповка Черниговской области; Мефодовка, Середина-Буда, Эсмань, Ходыно, Белополье, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Обода, Кондратовка, Варачино, Басовка, Запсилье и Мирополье Сумской области,

а также Ветеринарное, Лукьянцы, Нескучное, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Землянки, Комиссарово, Колодязное, Новомлынск и Оскол на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополе, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка и Оскол Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Невское, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Хромово и возле Богдановки и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка, Курдюмовка, Дружба, Северное и Железное Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия

в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку. В то же время, противник обстрелял Керамику, Новокалиново, Красногоровку, Степное, Авдеевку, Тонечное, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Невельское, Карловку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток прошедших враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести обороннительные действия. За прошедшие сутки произвел обстрелы более 35 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Красное, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области; Казацкое, Отрадокаменка, Николаевка, Ольга, Тягинка, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях. В населенном пункте Графское Волновахского района Донецкой области и вокруг увеличилось количество блокпостов и патрулей. На блокпостах противник активно проводит фильтрационные мероприятия местного населения.

Несколько похожая ситуация в Благодатном Донецкой области. Опасаясь утечки информации о местоположении подразделений оккупантов, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения таксистам, въезд местным жителям разрешен исключительно при наличии регистрации.

Потери россии в Украине на утро 13 апреля

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также, наши защитники сбили 2 вражеских БПЛА типа «Орлан — 10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов противника, а также 1 вражескую радиолокационную станцию.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 180590 ( +540 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3646 (+0) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 7053 ( +10 ) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2777 ( +7 ) ед,

РСЗО / MLRS – 535 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 283 ( +1 ) ед,

самолетов / aircraft – 307 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2339 ( +5 ),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 911 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5637 ( +7 ) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 320 (+1).