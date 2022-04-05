41-й день войны в Украине: враг хочет установить контроль над Донецкой и Луганской областями

Сегодня, во вторник, 5 апреля 2022 года, начались сорок первые сутки героического противостояния украинского народа военному вторжению путинских нацистов. О ситуации на фронтах на утро этого дня информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, враг осуществляет перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке нашей страны. Их цель – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.

Продолжается перемещение выведенных из Полесья и Северской подразделений в новые районы оперативного назначения. Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины. Определенные подразделения из состава вышеупомянутых после завершения восстановления боеспособности будут перемещены в район населенного пункта Валуйки и включены в состав наступательных группировок войск.

Отмечается движение колонн вооружения и военной техники по территории республики Беларусь в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны. Значительная часть российских самолетов и вертолетов перебазирована с аэродромов республики Беларусь на территорию рф.

Также стало известно, что враг готовится к наступлению попытке окружения группировки Объединенных сил. Противник осуществляет пополнение запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Российские оккупанты продолжают блокировать Харьков и постоянными артиллерийскими обстрелами уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.

В направлении Славянска враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении Барвинково противник продвинулся на 7 км и взял под контроль населенный пункт Бражковка, а также наступал в направлении на населенный пункт Сулиговка, но безуспешно.

Для улучшения движения войск на направлении и обеспечения переправы через реку Северский Донец проводит работы по восстановлению моста в Изюме.

На Донецком и Луганском направлениях определенным составом сил оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива.

В районах населенных пунктов Боровское, Новолуганское, Сладкое, Марьинка, Золотая Нива, враг продолжал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Вооруженных Сил Украины и гражданской инфраструктуры.

Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Нижнее, Попасное, Калиновое, Степное, Рубежное, Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка второй противник проводил штурмовые действия, но успеха не имел.

Российские захватчики наносили массированные артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю.

На Южнобужском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии с целью взятия под контроль населенного пункта Александровка, имеют частичный успех. В районе населенных пунктов Любино, Мирное, Копани они обстреливали из артиллерии позиции ВС Украины.

Российские войска совершили обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Во вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе детская больница. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.

При этом оккупанты продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне на территории Украины.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ