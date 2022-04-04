40-й день войны: какая ситуации на фронтах

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о военной ситуации в различных регионах страны.

В россии проводят скрытую мобилизацию

Военно-политическим руководством российской федерации были начаты меры скрытой мобилизации резервистов, с целью приведения воинских частей в штаты военного времени. При осуществлении отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены главные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства.

Командование вооруженных сил Российской Федерации рассчитывает привлечь во время мобилизации примерно 60 тысяч человек.

Укомплектование вооружением и военной техникой в ​​штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет.

ВСУ уничтожают врага на земле и в воздухе

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты семь вражеских атак, уничтожены две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.

Зенитно-ракетными войсками Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено 6 воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты. Что касается воздушного пункта управления на базе Ил-22, то стало известно, что самолет поврежден, разгерметизирована кабина, пилотами совершена аварийная посадка на аэродроме Ростов.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам. Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины предотвращают деятельность авиации врага на определенных направлениях, осуществляют прикрытие ударных групп, бомбардировочной и штурмовой авиации.

Ситуация в регионах

Враг временно отказался от выполнения задания по блокированию и захвату Киева. Оккупанты продолжают нанесение ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины, пытаясь посеять панику среди населения и нарушить логистику Сил обороны.

На Волынском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по прикрытию границы.

На Полесском направлении противник завершает перегруппировку и подготовку к передислокации отдельных подразделений с территории республики в российскую федерацию. По имеющейся информации, отдельные подразделения оккупантов из состава воздушно-десантных войск перебрасываются военно-транспортными самолетами в город Белгород. С целью замедления продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины оккупанты осуществили массовые хаотические минирования не только ранее занятых позиций и участков местности, но и путей выдвижения.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск.

На Изюмском направлении оккупанты пытались возобновить наступление, успеха не имели.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжили сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, подготовке к наступлению, которое, возможно, будет начато в ближайшие сутки в направлении Северодонецка и Большого Новоселка.

При поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм города Мариуполя.

Южнобужское направление. Враг в течение суток сосредотачивал усилия на удержании занятых позиций в районе н.п. Александровка. Пытается вести боевые действия с целью выхода на административную границу Херсонской области.