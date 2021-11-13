Прогноз погоды на 14 ноября: Одессу затянет туманом

В Одессе и Одесской области объявлено предупреждение: ночью и утром воскресенья, 14 ноября 2021 года, ожидается туман при видимости 200-500 метров. Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 14 ноября

По данным синоптиков, завтра, 14 ноября 2021 года, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-8 градусов тепла, днем она поднимется до 9-11 градусов выше нуля.

Погода в Одесской области 14 ноября

На завтра, 14 ноября, в Одесской области синоптики прогнозируют переменую облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха составит 3-8 градусов тепла, днем воздух прогреется до 6-11 градусов, местами до 15 градусов тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Фото Ивана Мягченкова