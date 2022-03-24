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29 день войны: российские оккупанты воюют с мирным населением и бессильны перед ВСУ

29 день войны: российские оккупанты воюют с мирным населением и бессильны перед ВСУ

Начались двадцать девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

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Об этом сообщил в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Ни на одном из направлений противнику не удалось добиться успеха.

Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха. В течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше. чем 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. За предыдущие сутки были поражены 11 воздушных целей врага (7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты.)

На временно занятых территориях Херсонской области, в связи с мирными протестами против оккупации, враг прибегает к террору местного населения, активно применяет подразделения росгвардии для предотвращения проведения указанных акций гражданского неповиновения оккупационным властям.

Противник продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям. Идет тотальное сопротивление украинского народа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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