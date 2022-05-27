28 мая в Одессе ухудшится погода: объявлено штормовое предупреждение

В субботу, 28 мая, в Одессе объвлено штормовое предупреждение: ожидается гроза. Также возможен кратковременный дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
28 мая 2022 г синоптики прогнозируют в Одессе переменную облачность, вечером кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 21-23°С.
Температура морской воды 13-14°С.
В Одесской области:
Переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер южный, днем на севере северо-западный 7-12 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С, на юге до 30°С.
На дорогах области видимость хорошая.