26 марта некоторым одесситам отключат газ: список адресов

В Одессе 26 марта планируют проводить ремонт на распределительном газопроводе высокого давления.

Работы пройдут на 19-м км Старокиевского шоссе, 34.

В связи с этим 26 марта с 9.00 до 17.30 отключат газ потребителям по таким адресам:

№ п/п Адрес Наименование 1 19-й км Старокиевского шоссе, 33 «Автодеталь» 2 19-й км Старокиевского шоссе, 52 «Райз» ООО «Арго-НВ» 3 21-й км Старокиевского шоссе «Будма» 4 20-й км Старокиевской дороги «Промислова компанія КІК» 5 21-й км Старокиевской дороги, 49 «Темакс» 6 21-й км Старокиевской дороги «Північтранс» 7 21-й км Старокиевского шоссе, 38 «Гелика» 8 21-й км Старокиевского шоссе, 38 «Шкірсировинний завод» 9 21-й км Старокиевской дороги, 40а «ІнтерХим» 10 21-й км Старокиевского шоссе, 12 Академия полиции 11 21-й км Старокиевского шоссе, 9/1 «Машбуд» 12 21-й км Старокиевского шоссе, 9 Поликлиника №28

Фото: akzent.zp.ua

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