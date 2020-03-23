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Новости Одессы и Одесской области

26 марта некоторым одесситам отключат газ: список адресов

26 марта некоторым одесситам отключат газ: список адресов

В Одессе 26 марта планируют проводить ремонт на распределительном газопроводе высокого давления.

Работы пройдут на 19-м км Старокиевского шоссе, 34.

В связи с этим 26 марта с 9.00 до 17.30 отключат газ потребителям по таким адресам:

№ п/п
Адрес
Наименование
1
19-й км Старокиевского шоссе, 33
«Автодеталь»
2
19-й км Старокиевского шоссе, 52
«Райз» ООО «Арго-НВ»
3
21-й км Старокиевского шоссе
«Будма»
4
20-й км Старокиевской дороги

«Промислова компанія КІК»

5
21-й км Старокиевской дороги, 49
«Темакс»
6
21-й км Старокиевской дороги
«Північтранс»
7
21-й км Старокиевского шоссе, 38
«Гелика»
8
21-й км Старокиевского шоссе, 38

 «Шкірсировинний завод»

9
21-й км Старокиевской дороги, 40а
«ІнтерХим»
10
21-й км Старокиевского шоссе, 12
Академия полиции
11
21-й км Старокиевского шоссе, 9/1
 «Машбуд»
12
21-й км Старокиевского шоссе, 9
Поликлиника №28

Фото: akzent.zp.ua

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