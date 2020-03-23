26 марта некоторым одесситам отключат газ: список адресов

В Одессе 26 марта планируют проводить ремонт на распределительном газопроводе высокого давления.
Работы пройдут на 19-м км Старокиевского шоссе, 34.
В связи с этим 26 марта с 9.00 до 17.30 отключат газ потребителям по таким адресам:
№ п/п
|Адрес
Наименование
1
19-й км Старокиевского шоссе, 33
«Автодеталь»
2
19-й км Старокиевского шоссе, 52
«Райз» ООО «Арго-НВ»
3
21-й км Старокиевского шоссе
«Будма»
4
20-й км Старокиевской дороги
«Промислова компанія КІК»
5
21-й км Старокиевской дороги, 49
«Темакс»
6
21-й км Старокиевской дороги
«Північтранс»
7
21-й км Старокиевского шоссе, 38
«Гелика»
8
21-й км Старокиевского шоссе, 38
«Шкірсировинний завод»
9
21-й км Старокиевской дороги, 40а
«ІнтерХим»
10
21-й км Старокиевского шоссе, 12
Академия полиции
11
21-й км Старокиевского шоссе, 9/1
«Машбуд»
12
21-й км Старокиевского шоссе, 9
Поликлиника №28
Фото: akzent.zp.ua
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