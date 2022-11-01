251-й день войны в Украине: оккупанты бесчинствуют, а наши ПВО сбивают их ракеты

Сегодня, во вторник, 1 ноября 2022 года, – двести пятьдесят первые сутки героического противостояния Украины российскому широкомасштабному вторжению.

Согласно информации Генштаба ВСУ на утро сегодняшнего дня, враг продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения и наносит удары по критической инфраструктуре нашей страны.

Так, за прошедшие сутки противник нанес 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары подверглись районам более 50 населенных пунктов, в частности: Соледар, Угледар, Яковловка, Веселое Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелка и Ветеринарное;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелка и Ветеринарное; на Купянском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка; на Лиманском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Григоровка и Берестово;

– из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Григоровка и Берестово; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещиевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещиевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар; на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское;

– из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское; на Новопавловском и Запорожском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Полтавка, Ольговское, Малиновка, Павловка, Новоданиловка.

На Южнобужском направлении обстреляны районы более двадцати населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Оккупанты осуществляют принудительное перемещение гражданского населения. Так, в населенном пункте Каховка Херсонской области граждан, проживающих в помещениях вдоль берега Днепра, насильно выселяют из жилищ. Вокруг гражданского жилья российские захватчики оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения. В населенном пункте Новочерноморья Скадовского района российские военнослужащие психологически и физически давят на мирных жителей. Их выгоняют из собственных домов. Высвободившиеся таким образом дома планируются под заселение оккупантами.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции комплексов противовоздушной обороны противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили 4 вертолета, 2 беспилотника и 45 вражеских крылатых ракет.

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты российских оккупантов.

О потерях врага на утро 1 ноября 2022 можно судить по представленной Генштабом инфографике: