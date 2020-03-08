В центре Одессы самовольно перестроили историческое здание (фото)

На улице Дворянской, 21 частные лица перекроили на свое усмотрение дом-памятник архитектуры.

В здании, известном, как жилой дом Ильменской, из старинного окна сделали современную дверь.

К тому же к двери еще пристроили лестницу с металлическими резными перилами.

Об этом рассказал в Facebook депутат одесского горсовета Денис Григорьев.

По его словам, инициатор изменений быстренько за выходные оформил новый техпаспорт и без единого разрешительного документа перестроил историческое здание.

Как отмечают местные жители, владелец квартиры на втором этаже перепродал подставным лицам помещение под нежилой фонд. Те пристроили лестницу почти на уровне двух метров.

– У дома появился еще один вход, – поведала одесситка Ольга Базик. – Туда ведет дверь, которая еще совем недавно была окном на втором этаже, под которым живут люди на нижнем этаже.

На ситуацию отреагировал и.о. руководителя одесского ГАСКа Александр Авдеев.

“Это разрушение памятника архитектуры, – отметил он в Facebook. – Действия организаторов строительства относятся к наивысшему классу последствий ССЗ. Собственник данной квартиры по мошеннической схеме узаконил себе этот вход. Он зарегистрировал в электронном кабинете уведомление о начале строительных работ (Е-ДАБИ), там же зарегистрировал декларацию о готовности объекта, а после – право собственности и новый техпаспорт. Вуаля – доки готовы. Вот вам и диджитализация! Теперь вопрос: готов ли наш менталитет к Е-ДАБИ?”.

По словам Авдеева, про ситуацию с подделкой документов сообщили в прокуратуру Одесской области и в департамент ГАСКа.

Впрочем, пока в профильных ведомствах готовили документы для законного демонтажа конструкций, включились активисты Национального корпуса. Они пришли к зданию и сломали выросшую там лестницу.

Правда, дверь на месте окна так и осталась. А еще горожане говорят, что на том же памятнике архитектуры изуродовали старинный балкон, обив его дешевой вагонкой.

Фото: Денис Григорьев, Facebook, zaodessu.com.ua

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