23 сентября в Одессе вернется на маршрут популярный в городе трамвай

Так, с понедельника пустят после перерыва трамвай под номером 21, курсирующий от Тираспольской площади до Заставы.

Об этом сообщили в пресс-службе одесской мэрии.

Трамвай перестал ходить еще в начале лета – из-за ремонта на углу улиц Прохоровской и Мясоедовской. А недавно ремонт на том участке закончили, заменив и часть трамвайных путей.

Кстати, рабочие залили бетонные плиты под ними по чешской технологии. Кроме того, там установили несколько новых опор под контактную сеть.

Отметим, что многие очень расстроились, когда трамвай убрали с маршрута, так как он пользовался популярностью у горожан. Даже несмотря на то, что вместо него пустили льготный автобус №21т.

Фото: lotsia.com.ua