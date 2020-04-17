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Новости Одессы и Одесской области

23 апарати ШВЛ та 24 монітори пацієнта: в Одесі медзаклади отримали обладнання для протидії COVID-19

23 апарати ШВЛ та 24 монітори пацієнта: в Одесі медзаклади отримали обладнання для протидії COVID-19

Для міських лікувально-профілактичних закладів Одеси закуплено значну кількість медичного обладнання для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

За кошти міського бюджету закуплено обладнання експерт-класу для штучної вентиляції легенів – 15 апаратів ШВЛ Dixion Aeros 4600 виробництва Німеччині та 8 апаратів ШВЛ Newport e360 виробництва США.

Загалом тепер в міських стаціонарах Одеси є 98 апаратів ШВЛ для проведення кисневої терапії у пацієнтів з важким перебігом COVID-19.

З моменту реєстрації захворюваності і до теперішнього часу в Одесі не було жодного пацієнта з COVID-19, який потребує проведення штучної вентиляції легенів.

Також було придбано 24 монітори пацієнта Q5, які розподілені між опорними стаціонарами по COVID-19: міською інфекційною лікарнею, ДКЛ №10 і №11, а також пологовим будинком №2.

Наразі в міських медзакладах Одеси є в наявності понад сто моніторів пацієнта, які можуть використовуватися при лікуванні хворих з COVID-19.

Для міського пологового будинку №2, що є базою для госпіталізації вагітних і породіль з респіраторними інфекціями, придбаний цифровий мобільний рентген-апарат IMAX.

Придбано два аналізатори електролітів і газів крові виробництва США, які передані в міську інфекційну лікарню і міськлікарню №11. Для МКЛ №10 за бюджетні кошти куплений аналізатор газів крові, гемоглобіну, електролітів і метаболітів виробництва Німеччини. Ще один газовий аналізатор куплений за рахунок меценатів.

Крім того, для зміцнення матеріально-технічної бази міських медзакладів з протидії коронавірусній хворобі було куплено 245 пульсоксиметрів. Всього в медзакладах Одеси наразі є в наявності понад 570 пульсоксиметрів.

Фото: ОМР

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