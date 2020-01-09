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Новости Одессы и Одесской области

Что за главным зданием бывшего Ювелирного завода в Одессе?

Что за главным зданием бывшего Ювелирного завода в Одессе?

Главное здание одесского Ювелирного завода, увы, бывшего, все еще стоит на своем месте (ул. Софиевская), равно как расположенный напротив вычурный магазин «Злато», бывший когда-то фирменной торговой точкой «ювелирки».

Как рассказывала «Одесская жизнь», в ноябре прошлого года за главным корпусом завода начался снос других его корпусов — гораздо более современных, выходящих на бульвар Жванецкого. Что происходит сейчас?

Увидеть сегодняшнюю «картинку» очень сложно: территория сноса — за высоким металлическим ограждением. Впрочем, все равно можно разглядеть, что снос еще не окончен, хотя большая часть корпусов уже «ушла в прошлое».

Напомним, все происходящее, как гласит табличка со стороны бульвара Жванецкого (кстати, тоже реконструируемого), — это «капитальный ремонт элементов благоустройства территории вдоль сквера им. Жанны Лябурб от дома 2-а по ул. Преображенской до дома №3 по ул. Софиевской».

Главное зеленое здание бывшей «ювелирки» стоит «нетронутым», на нем все еще значится, что это — «Одесский ювелирный завод».

Напомним, это давнее-давнее здание, чудом сохранившееся до наших дней — Архиерейский дом постройки первых лет ХIХ века. Одесский же ювелирный завод «остановился» еще в 2009 году.

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Мария Котова
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