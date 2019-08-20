21 серпня в Одесі декілька вулиць залишаться без водопостачання

Води не буде у зв’язку із ремонтними роботами.

З 21 по 22 серпня в Одесі припинять подачу води у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт з переключення водопроводу діаметром 200 мм і заміні засувок діаметром 400 мм.

Ремонтні роботи відбуватимуться за адресою вул. Варненська, 23-25 з 09:00 21 серпня до 02:00 22 серпня.

Так, буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

Люстдорфська дорога, 88а, 88б, 88в;

вул. Героїв Крут, 1-7, 2-4;

вул. Варненська, 5-25 / 2;

вул. Інглезі, 8 / 1-8 / 4;

вул. Космонавта Комарова, 2-14;

вул. Генерала Петрова, 1-3, 2-10;

вул. Маршрутна;

вул. Сибірська.

Фото: insider.zt.ua