21 серпня в Одесі декілька вулиць залишаться без водопостачання

Води не буде у зв’язку із ремонтними роботами.
З 21 по 22 серпня в Одесі припинять подачу води у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт з переключення водопроводу діаметром 200 мм і заміні засувок діаметром 400 мм.
Ремонтні роботи відбуватимуться за адресою вул. Варненська, 23-25 з 09:00 21 серпня до 02:00 22 серпня.
Так, буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Люстдорфська дорога, 88а, 88б, 88в;
- вул. Героїв Крут, 1-7, 2-4;
- вул. Варненська, 5-25 / 2;
- вул. Інглезі, 8 / 1-8 / 4;
- вул. Космонавта Комарова, 2-14;
- вул. Генерала Петрова, 1-3, 2-10;
- вул. Маршрутна;
- вул. Сибірська.
Фото: insider.zt.ua
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