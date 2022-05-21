21 мая из Одессы отправятся поезда по 6 направлениям

Сегодня, в субботу 21 мая, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться регулярные поезда по шести направлениям.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
21 мая с Одесского ЖД вокзала отправятся составы в такие города:
- #8 Одесса-Харьков — 19:25
- #12 Одесса – Львов – 21:31
- #26 Одесса — Рахов — 15:00
- #36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22
- #92 Одесса — Лозовая/Харьков/Запорожье-17:05
- #106 Одесса-Киев — 22:03
Все поезда регулярные, эвакуационных рейсов не предусмотрено.