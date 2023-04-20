21 апреля в части Одессы и пригороде произойдет аварийное отключение воды

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода:
21 апреля 2023 года с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям:
- ж/м «Залог-1»;
- Киевское шоссе;
- ул.Промышленная;
- Химическая;
- Николая Боровского;
- Степная;
- В.Кирилова;
- Плиева;
- Пестеля;
- Братьев Поджио;
- Деревообрабатывающий пер;
- Зеленый проспект;
- с/станция Усатово;
- с.Нерубайское;
- с.Большая Балка;
- с.Нати.
- Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
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