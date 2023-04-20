21 апреля в части Одессы и пригороде произойдет аварийное отключение воды

В Одесской области планируют переименовать город-спутник Одессы Еще в позапрошлом году власти и общественность Южного были против изменения названия города, но полномасштабное вторжение россиян все изменило. О переименовании города заявил городской голова Владимир Новацкий. ПОДРОБНЕЕ

Нематериальное культурное наследие: главный инструмент борьбы за нашу независимость Тема культуры и культурного наследия стала особенно актуальна во время войны. Появилось множество мер, связанных с поддержкой и сохранением наших ценностей. Одним из примеров является создание Национального перечня элементов нематериального культурного наследия Украины, куда недавно вошли некоторые блюда и обряды от Одесщины. ПОДРОБНЕЕ