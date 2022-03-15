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20-й день войны в Украине: военные РФ отказываются выполнять приказы своих командиров

20-й день войны в Украине: военные РФ отказываются выполнять приказы своих командиров

Сегодня, 15 марта 2022 года, начались 20-е сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.
По данным Генштаба Вооруженные силы Украины, состояние, положение и характер действий обороны не претерпели существенных изменений. ВСУ наносят сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов.

Рецепты

За сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были поражены четыре вертолета, один самолет, а истребитель сбил крылатую ракету врага.

Группировки оккупационных войск, задействованных в ведении наступательной операции, значительных успехов на всех направлениях выдвижения не имели. Продолжается сосредоточение основных усилий на содержании занятых рубежей.

Враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам критической инфраструктуры и использует больницы на временно захваченных территориях Украины для лечения своих раненых.

Также захватчики по-прежнему коварно используют объекты гражданской инфраструктуры для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

По имеющейся информации, в связи с несостоятельностью поддержки функционирования учреждений и организаций обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов на временно оккупированных территориях ОРДЛО, оккупанты вынуждены приостановить мобилизацию рабочих коммунальной сферы.

При этом психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащими ВС РФ выполнять приказы командования. Также, по данным Генштаба ВСУ, мобилизованные жители с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области направляются для восполнения потерь действующих частей российских оккупационных войск, привлеченных к боевым действиям на территории Украины.

Противник пытается захватить Мариуполь, но украинские воины успешно отразили атаки захватчиков. Общие потери врага составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили.

Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники.

Также потери понесли батальоны тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В Черноморской и Азовской зонах военных действий признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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