Ключевые моменты
- Прогноз магнитных бурь на 20 июня;
- Как магнитные бури влияют на человека;
- Как минимизировать воздействие магнитных бурь.
Прогноз магнитных бурь на 20 июня
По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 20 июня, Землю накроет магнитная буря уровня G1 — это соответствует 5 баллам по шкале геомагнитной активности.
Пик геомагнитной активности прогнозируется с 9:00 до 12:00 часов дня.
Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.
Метеозависимые люди, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями в этот период могут испытывать ухудшение самочувствия. То же касается пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Часто во время магнитных бурь они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу.
Как защититься от воздействия магнитных бурь
- В дни активности магнитных бурь нужно сбалансированно питаться, достаточно спать и отказаться от вредных привычек.
- Врачи советуют пить не менее 1,5-2 литров чистой воды в день и избегать стресса.
- И эти дни также важно больше отдыхать, избегать нагрузки и проводить время на свежем воздухе.