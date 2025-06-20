Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 20 июня;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

Прогноз магнитных бурь на 20 июня

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 20 июня, Землю накроет магнитная буря уровня G1 — это соответствует 5 баллам по шкале геомагнитной активности.

Пик геомагнитной активности прогнозируется с 9:00 до 12:00 часов дня.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Метеозависимые люди, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями в этот период могут испытывать ухудшение самочувствия. То же касается пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Часто во время магнитных бурь они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу.

Как защититься от воздействия магнитных бурь