18 марта в Одессе завоют сирены: в чем причина?

Об этом сообщает официальный сайт города.

В связи с этим запустят эклектросирены и громкоговорители.

Предварительно известно, что систему будут проверять 18 марта с 14.00 до 14.30. По очереди – в каждом районе города.

В это время местным жителям нужно быть готовыми к тому, что будет шумно.

Проверка предусмотрена планом основных мероприятий гражданской защиты региона в 2020 году.

Фото: atvmedia

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