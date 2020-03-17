18 марта в Одессе завоют сирены: в чем причина?

В Одессе запланировали проверить систему-автомат центрального оповещения.
Об этом сообщает официальный сайт города.
В связи с этим запустят эклектросирены и громкоговорители.
Предварительно известно, что систему будут проверять 18 марта с 14.00 до 14.30. По очереди – в каждом районе города.
В это время местным жителям нужно быть готовыми к тому, что будет шумно.
Проверка предусмотрена планом основных мероприятий гражданской защиты региона в 2020 году.
Фото: atvmedia
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