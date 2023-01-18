18 января в Одессе продолжаются экстренные отключения света

Ситуация с поставками электроэнергии в Одесском регионе по прежнему сложная. Сохраняется большой ее дефицит. Это не позволяет перейти к отключениям по графикам.

Об этом говорится в сообщении поставщика электроэнергии в нашем регионе ДТЭК Одесские Электросети.

Напомним, что вчера энергетики пояснили, что в НЭК Укрэнерго выделяют на Одесскую область лишь половину мощности от необходимой. При этом половина выделяемого лимита идет на бесперебойное снабжение критической инфраструктуры: водоснабжение и водоотвод, отопление.

Остающихся, в итоге, мощностей не хватает для того, чтобы перейти к отключениям по заранее известным графикам. Но энергетики работают над восстановлением сетей и оборудования, чтобы поскорее вернуться к графикам.

Отметим, что похожая ситуация с отключеними света наблюдается по всей Украине. Случай Одессы и области здесь не является исключением, ведь в стране едина энергосистема. Мощности не хватает во всех регионах.

Существенный дефицит электроэнергии в Украине возник последней ракетной атаки россии на энергоинфраструктуру 14 января.