17 хлопчиків і 7 дівчаток: малюкам, які народилися в Одесі у перший день нового року, вручили подарунки

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Традиційно 2 січня мер Одеси Геннадій Труханов привітав і вручив коляску сім’ї першого новонародженого в новому 2020 році. Хлопчик народився в одному з найстаріших медичних закладів міста – пологовому будинку № 2. Цього року пологовий будинок став лідером за кількістю новонароджених 1 січня: тут народилися сім хлопчиків і одна дівчинка.

Всього 1 січня 2020 року в Одесі народилися 24 дитини – 17 хлопчиків і 7 дівчаток, серед яких одна двійня. Подарунки отримали всі малюки, що народилися в перший день нового року.

Минулого року в перший день нового року народилися 18 маленьких одеситів – 11 хлопчиків і 7 дівчаток, першим новонародженим також став хлопчик.

Фото: ОМР

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