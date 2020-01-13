15 января жителям центральной части Одессы отключат газ

На распределительном газопроводе среднего давления на улице Вице-Адмирала Азарова будут проходить ремонтные работы.

Об этом сообщает сайт города Одессы.

В связи с этим 15 января с 10:00 до 17:30 от газоснабжения отключат потребителей по следующим адресам:

№ п/п Адрес Название организации 1 ул. Вице-Адмирала Азарова , 13 население 2 ул. Вице-Адмирала Азарова , 13, кв. 69, 70 индивидуальное отопление, квартиры 3 ул. Вице-Адмирала Азарова , 13-а население 4 ул. Вице-Адмирала Азарова , 13/1 – 13/10 население 5 ул. Вице-Адмирала Азарова , 13 крышная котельная

Фото: gazeta-rvs.ru

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