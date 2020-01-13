15 января жителям центральной части Одессы отключат газ

На распределительном газопроводе среднего давления на улице Вице-Адмирала Азарова будут проходить ремонтные работы.
Об этом сообщает сайт города Одессы.
В связи с этим 15 января с 10:00 до 17:30 от газоснабжения отключат потребителей по следующим адресам:
|№
п/п
|Адрес
|Название организации
|1
|ул. Вице-Адмирала Азарова , 13
|население
|2
|ул. Вице-Адмирала Азарова , 13, кв. 69, 70
|индивидуальное отопление, квартиры
|3
|ул. Вице-Адмирала Азарова , 13-а
|население
|4
|ул. Вице-Адмирала Азарова , 13/1 – 13/10
|население
|5
|ул. Вице-Адмирала Азарова , 13
|крышная котельная
Фото: gazeta-rvs.ru
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