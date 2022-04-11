13 апреля часть Одессы останется без газа

В среду, 13 апреля, будет прекращено газовое снабжение ряда улиц. Причина – работы на газопроводе.
Об этом сообщили на предприятии «Одессагаз».
Некоторые жители Одессы останутся без газа, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу улица Средняя, 19.
Точного времени возобновления газоснабжения на предприятии не указывают. Там лишь сказано, что ремонт будет длиться до срока выполнения работ.
Газа не будет таким адресам:
- Комитетская, 14-А;
- Комитетская, 14-А;
- Средняя, 22;
- Разумовская, 21;
- Мясоедовская, 2;
- Разумовская, 31, 31А;
- Средняя, 10;
- Средняя, 10-А;
- Разумовская, 31;
- Разумовская, 18, кв.1;
- Разумовская, 10/12;
- Раскидайловская, 13;
- Серова, 48.