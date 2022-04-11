13 апреля часть Одессы останется без газа

В Украине создали приложение «TyHto», которое поможет ловить диверсантов Приложение предназначено для быстрой проверки частных лиц на блокпостах, на улице во время комендантского часа, на входе в укрытие или где угодно. Впрочем, возможно и более мирное использование. ПОДРОБНЕЕ

«Спасите наших детей!»: в Кракове прошел Марш матерей В воскресенье, 10 апреля, в польском городе Кракове возле Катынского креста собрались сотни женщин. Многие из них были с детьми. А одна девочка держала плакат, на котором было написано: «Я хочу домой к папе».

Марш матерей – это крик украинских женщин о войне, которую развязала РФ в мирной Украине, и массовых убийствах детей и их родителей. Показываем, как это было. ПОДРОБНЕЕ