Ключевые моменты
- Часть улиц Одессы 11 июля осталась без света.
- Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
- Адреса, по которым нет света сегодня.
Южный РЭС
Работы до 18:00:
- Абрикосовая, 4-16, 43-105а;
- Ахматовой Анны, 1-32к.
Работы до 20:00:
- Бурлюка Давида, 8-30,
- Венгера, 6,
- Дачная, 3а-30В,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Эдуардса Бориса, 28-40В,
- Костанди, 21-43,
- Хрустальная, 1,
- Лигинская, 1-33,
- Львовская, 7а-58,
- Проектируемая, 3/10,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 1-48, 84-104, 195;
- Сумская, 1-31,
- Айвазовского, 34, 70а,72,72б;
- Елочная, 2-58г,
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
- «Зеленый мыс»,
- общество садоводов, 133;
- пер. 1-й Равенства, 86,197;
- пер. 2-й Дачный, 1-9/корп.3,
- переулок 2-й Равенства, 1,4;
- переулок 2-й Тупиковый, 8,19,21;
- переулок 2-й Украинский, 3, 4, 5, 6;
- переулок 3-й Украинский, 1а-12/1,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Делоне Сони, 3-22А,
- переулок Летний, 5,
- переулок Львовский, 1-10в,
- переулок Новоукраинский, 2, 17-31;
- переулок Ровный, 1-11б,
- переулок Равенства, 92,
- переулок Майский, 6-8/Корп.3,
- просп. Свободы, 28-71,
- Чуковского Корнея, 5/63.
Центральный РЭС
Работы до 18:00:
- Афанасьева Геннадия, 34,
- Болгарская, 35-70,
- Болтенко Михаила, 17/КОРП.19-92,
- Геннадия Афанасьева, 2-32, 82;
- Гранатная, 1-6б,
- Гранитная, 5-23, 54-134А;
- Запорожская, 20-32а,
- Михайленко Анны, 18-51,
- Алексея Вадатурского, 79-131,
- Прибика Йозефа, 7-28Б.
Работы до 20:00:
- Складская, 21,
- Столярского, 4-Г,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- пл. Алексеевская, 11, 13;
- переулок Высокий, 1-20,
- переулок Вокзальный, 5,11,25;
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Товарный, 5-11.
Северный РЭС
Роботи до 19:00:
- 2-я линия на ж/м, 12,
- 1-я Пересыпская, 1,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Авангардная, 1-31,
- Агрономическая, 1-85,
- Ананьевская, 1-26а,
- Беляевская, 11-11б,
- Блажко Виталия,17, 18;
- Бувалкина Владислава, 13-49А,
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
- Дальняя, 1-23,
- Донецкая, 1/1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Жолио Кюри, 22-36,
- Ивахненко Петра, 9, 63-90А;
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Конноармейская, 1,1а,
- Коровицкого Профессора, 1-151,
- Кошица Александра, 1-69,
- Лиственная, 1-13,
- Летняя, 1-41,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Наклонная, 17/1,
- Неждановой, 1-129,
- Обрывистая, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Ойстраха Давида, 18,
- Осенняя, 1-12,
- Павлодарского, 1-76,
- Южная дорога, 1-73,
- Наклонная, 1-59в, 174;
- Савранская, 1-28,
- Светлая, 1-14,
- Сергея Ядова, 58,
- Тарутинская, 11а,12,13;
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 2-74,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5;
- Шилова, 27,
- Шполянская, 74-119,
- Штилева, 2-118,/а_с,
- дорога Николаевская, 65,
- пер. 1-й Дунаевский, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Ковыльный, 1-17,
- переулок Крыжановский, 1-28,
- переулок Москити, 1-11а,
- переулок Неждановой, 1-8,
- переулок Одесский, 3-7,
- переулок Савранский, 5,9;
- пер. Станишевской Марии, 1А-21,
- переулок Сумской, 2-28,
- ул. Леси Украинки, 10-20,
- переулок Шахтинский, 1-24,
- переулок Шебелинский, 1-16,
- просп. Князя Владимира Великого, 52, 149/4;
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.