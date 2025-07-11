Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть улиц Одессы 11 июля осталась без света. 
  • Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
  • Адреса, по которым нет света сегодня.

Южный РЭС

Работы до 18:00:

  • Абрикосовая, 4-16, 43-105а;
  • Ахматовой Анны, 1-32к.

Работы до 20:00:

  • Бурлюка Давида, 8-30,
  • Венгера, 6,
  • Дачная, 3а-30В,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Эдуардса Бориса, 28-40В,
  • Костанди, 21-43,
  • Хрустальная, 1,
  • Лигинская, 1-33,
  • Львовская, 7а-58,
  • Проектируемая, 3/10,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 1-48, 84-104, 195;
  • Сумская, 1-31,
  • Айвазовского, 34, 70а,72,72б;
  • Елочная, 2-58г,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
  • «Зеленый мыс»,
  • общество садоводов, 133;
  • пер. 1-й Равенства, 86,197;
  • пер. 2-й Дачный, 1-9/корп.3,
  • переулок 2-й Равенства, 1,4;
  • переулок 2-й Тупиковый, 8,19,21;
  • переулок 2-й Украинский, 3, 4, 5, 6;
  • переулок 3-й Украинский, 1а-12/1,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Делоне Сони, 3-22А,
  • переулок Летний, 5,
  • переулок Львовский, 1-10в,
  • переулок Новоукраинский, 2, 17-31;
  • переулок Ровный, 1-11б,
  • переулок Равенства, 92,
  • переулок Майский, 6-8/Корп.3,
  • просп. Свободы, 28-71,
  • Чуковского Корнея, 5/63.

Центральный РЭС

Работы до 18:00:

  • Афанасьева Геннадия, 34,
  • Болгарская, 35-70,
  • Болтенко Михаила, 17/КОРП.19-92,
  • Геннадия Афанасьева, 2-32, 82;
  • Гранатная, 1-6б,
  • Гранитная, 5-23, 54-134А;
  • Запорожская, 20-32а,
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Алексея Вадатурского, 79-131,
  • Прибика Йозефа, 7-28Б.                                                                                   

Работы до 20:00:

  • Складская, 21,
  • Столярского, 4-Г,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • пл. Алексеевская, 11, 13;
  • переулок Высокий, 1-20,
  • переулок Вокзальный, 5,11,25;
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Товарный, 5-11. 

Северный РЭС

Роботи до 19:00:

  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • 1-я Пересыпская, 1,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Авангардная, 1-31,
  • Агрономическая, 1-85,
  • Ананьевская, 1-26а,
  • Беляевская, 11-11б,
  • Блажко Виталия,17, 18;
  • Бувалкина Владислава, 13-49А,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
  • Дальняя, 1-23,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Жолио Кюри, 22-36,
  • Ивахненко Петра, 9, 63-90А;
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • Коровицкого Профессора, 1-151,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Лиственная, 1-13,
  • Летняя, 1-41,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Наклонная, 17/1,
  • Неждановой, 1-129,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Озерная, 26-66,
  • Ойстраха Давида, 18,
  • Осенняя, 1-12,
  • Павлодарского, 1-76,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Наклонная, 1-59в, 174;
  • Савранская, 1-28,
  • Светлая, 1-14,
  • Сергея Ядова, 58,
  • Тарутинская, 11а,12,13;
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 2-74,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Шилова, 27,
  • Шполянская, 74-119,
  • Штилева, 2-118,/а_с,
  • дорога Николаевская, 65,
  • пер. 1-й Дунаевский, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
  • пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Ковыльный, 1-17,
  • переулок Крыжановский, 1-28,
  • переулок Москити, 1-11а,
  • переулок Неждановой, 1-8,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • переулок Савранский, 5,9;
  • пер. Станишевской Марии, 1А-21,
  • переулок Сумской, 2-28,
  • ул. Леси Украинки, 10-20,
  • переулок Шахтинский, 1-24,
  • переулок Шебелинский, 1-16,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52, 149/4;
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

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