100-летняя швейная машинка и 60-летний холодильник: в Одессе проходит выставка ретро-вещей «Вкус детства»

Швейная машинка (одновременно ножная и ручная) производства «Госшвейнмашина», которая скоро отметит свое столетие… Холодильник «Днепр» созданный в конце пятидесятых годов прошлого века… Настольный хоккей… Все эти вещи — сама история.

Взрослые, увидев их, словно погружаются в собственное далекое детство, юные и дети широко раскрывают глаза: «Это что такое?». А это — будка уличного телефона. И сам телефон внутри. И были они таким же привычным явлением на наших улицах, как сегодня мобильник в кармане или сумке.

Выставка называется «Вкус детства», экспонатов немного (говорят, что их будет больше), зато все они — настоящие, прекрасно сохранившиеся. Увидеть эти ретро-чудеса, потрогать их, поговорить и просто окунуться с их помощью в прошлое можно в ТЦ «Афина» на Греческой площади. Устроитель выставки — родившийся в Одессе американский дизайнер Давид Ройтман.

Выставка создана так, что, по сути, вы становитесь участником некого квеста. Все эти чудеса прошлого расставлены на нескольких этажах торгового центра, они словно «затерялись» среди современных товаров. При этом — они на виду, и их «раньший» вид не может не привлечь внимания.

Выставка ретро-вещей «Вкус детства» Выставка ретро-вещей «Вкус детства» Выставка ретро-вещей «Вкус детства» Выставка ретро-вещей «Вкус детства» Выставка ретро-вещей «Вкус детства» Выставка ретро-вещей «Вкус детства» Выставка ретро-вещей «Вкус детства» Выставка ретро-вещей «Вкус детства» Выставка ретро-вещей «Вкус детства» Выставка ретро-вещей «Вкус детства» Выставка ретро-вещей «Вкус детства»

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