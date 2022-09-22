10-летняя девочка из Южного заработала и передала в фонд Притулы 31 тысячу гривен

Екатерине Кутинец 10 лет и живет в городе Южный Одесской области. Чтобы заработать деньги для помощи ВСУ, она играла в викторину на знание географии.

Об этом сообщает «Суспільне. Одеса».

Чтобы собрать деньги для помощи военным, девочка предлагала людям сыграть с ней в викторину «Наоборот» и проверить ее знания по географии. За каждый свой правильный ответ девочка получала деньги.

За два с половиной месяца Катя насобирала 31 тысячу гривен, которые лично и передала Сергею Притуле после того как сыграла в игру со знаменитым волонтером.

На деньги, которые передала девочка, будет куплен прибор ночного видения для военных.

«Такое чувство… У меня нет просто слов. Я не знаю как это описать. У меня есть карточки с игрой «Хронология». Думаю, буду учить долго. Но, когда выучу, я усовершенствую еще географию и будет возвращение этой игры. Следующая цель. — 50 тысяч», — поделилась девочка.