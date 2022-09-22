Новости Одессы и Одесской области

10-летняя девочка из Южного заработала и передала в фонд Притулы 31 тысячу гривен

10-летняя девочка из Южного заработала и передала в фонд Притулы 31 тысячу гривен

Екатерине Кутинец 10 лет и живет в городе Южный Одесской области. Чтобы заработать деньги для помощи ВСУ, она играла в викторину на знание географии.

Об этом сообщает «Суспільне. Одеса».

Чтобы собрать деньги для помощи военным, девочка предлагала людям сыграть с ней в викторину «Наоборот» и проверить ее знания по географии. За каждый свой правильный ответ девочка получала деньги.

За два с половиной месяца Катя насобирала 31 тысячу гривен, которые лично и передала Сергею Притуле после того как сыграла в игру со знаменитым волонтером.

На деньги, которые передала девочка, будет куплен прибор ночного видения для военных.

«Такое чувство… У меня нет просто слов. Я не знаю как это описать. У меня есть карточки с игрой «Хронология». Думаю, буду учить долго. Но, когда выучу, я усовершенствую еще географию и будет возвращение этой игры. Следующая цель. — 50 тысяч», — поделилась девочка.

Катя Кутинец из Южного и Сергей Притула 1

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить