В Локомотивном депо Подольска выплатят компенсацию тем, кто заразился короновирусом на предприятии

Недавно мы публиковали материал про семью Пискуновых, которые болеют коронавирусом. По словам супругов, глава семьи Антон заразился коронавирусом на работе в Локомотивном депо Подольска, где не соблюдался карантинный режим. Это привело к заражению его жены и дочери. Теперь, семья проходит лечение дома на самоизоляции, помощи им никто не оказывает. Стоит ли ожидать компенсации за лечение и куда обращаться за продуктовой помощью?

До 10 тысяч гривен компенсации

По словам и.о. директора Локомотивном депо Подольска Петра Онищука, тем кто заразился коронавирусом предусмотрены выплаты на лечение.

– Приказом руководства «Укрзализныци» принято решение о денежной компенсации сотрудникам, которые заразились вирусом, находясь на работе. Для этого, необходимо предоставить результаты теста, где будет подтвержден диагноз болезни. В таком случае предприятие заплатит до 10 тыс. гривен компенсации, а конечная сумма будет зависеть от протекания болезни, – рассказал и.о. директора Локомотивном Депо Подольска.

При этом Петр Онищак не признает обвинения сотрудников и говорит, что на предприятии соблюдались все необходимые меры предосторожности во время карантина.

– С началом карантина сократили число работающих сотрудников. В течение дня на территории депо 3 раза проводилась дезинфекция. Всем выдавались маски, – подытожил Петр Онищак.

Сейчас ситуацию расследует Лабораторный Центр на железнодорожном транспорте, их комментарии по этому поводу нам получить не удалось.

Помощь заболевшим оказывают на уровне местных властей

К счастью, у семьи Пискуновых коронавирус проходит в легкой форме и лечение они проходят дома. Однако Антону и Ольге требуется помощь в доставке продуктов и лекарств, потому что семья совсем не выходит на улицу.

За разъяснением, кто должен оказывать помощь в данной ситуации мы обратились в пресс- центр Одесской областной администрации.

– Помощь тем, кто находится на самоизоляции в связи с заболеванием коронавируса проводят местные власти. Деньги на борьбу с коронавирусом распределяют по всем районам области, уточнили в Одесской областной администрации.

Семье посоветовали обратиться в мэрию Подольска и написать заявление на предоставление помощи в связи со сложившийся ситуацией.

Кроме того, не стоит забывать об онлайн платформе v2020.org.ua. Там каждый украинец, из тех кто находится на самоизоляции, может оставить заявку на доставку продуктов или лекарств. Подробно об этом вы можете прочитать ТУТ.

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Фото: Freepik

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