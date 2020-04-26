Бизнес на выживании: одесский ресторатор просит разрешения открыть летние площадки

Известный владелец одесской сети ресторанов Савва Либкин отметил, что на плечах работодателей лежит ответственность за подчиненных. И для того, чтоб они не лишались работы и смогли прокормить семьи, ресторанному бизнесу необходимо дать хоть какую-то возможность зарабатывать.

Об этом сообщил ресторатор Савва Либкин на своей странице в Facebook.

По его подсчетам, в Украине около 28 тысяч заведений, в каждом из которых работает от 10 до 150 сотрудников. Так как небольших ресторанов больше, то, в среднем, в каждом ресторане трудится около 30 работников. Соответственно, около 840 тысяч сотрудников ресторанного бизнеса сейчас испытывают финансовые трудности из-за карантина.

«У них есть семьи. У них есть дети. Они снимают квартиры и платят за коммунальные услуги. В одном из моих ресторанов работает помощница повара Люся. Она в разводе, и у нее двое детей. У нее нет сбережений под матрацем. И у нее не стоит вопрос продажи долларов. Долларов нет. От ее зарплаты буквально зависит жизнь троих людей. Я делаю все возможное, чтобы у Люси осталась работа и продолжаю платить ей минимальную зарплату. Я чувствую за нее ответственность», – поделился Савва Либкин.

Также он пишет, что рабочие места трудно сохранить, когда 90% всего предприятия не работает. Но с другой стороны понимает, что у власти есть сейчас заботы, серьезнее ресторанов. Однако обращение Либкина – не просьба о помощи, а просьба дать малейший шанс на выживание. Ресторатор просит власть рассмотреть возможность открытия летних площадок ресторанов при условии соблюдения всех санитарных и эпидемиологических мер безопасности:

· ограниченное количество посетителей, чтобы расстояние между столами было не менее чем 1,5 метра,

· предварительная бронь, чтобы строго ограничивать количество гостей,

· дезинфекторы на входе в заведение,

· официанты в масках и перчатках, которые меняются каждые 30 минут,

· соблюдение всех санитарных норм внутри заведения,

· дезинфекция лампами во время готовки,

· соответствующая экипировка на поварах,

· проверка температуры гостей и обслуживающего персонала,

· штрафы за нарушения.

Дальше бизнесмены смогут сами справиться, а персонал не останется без работы.

«При соблюдении всех норм посещение летней площадки ресторана станет значительно безопаснее похода в супермаркет, где десятки, а иногда и сотни людей толпятся вокруг бытовой техники и мобильных телефонов, или витрин с кулинарией обычного продуктового магазина. Я один из украинских рестораторов, и я прошу власть рассмотреть такую возможность и дать бизнесу шанс выжить», – подытожил Савва Либкин.

Отметим, кстати, что Савва Либкин поддерживает в период эпидемии медики, организовав благотворительную акцию “Поел сам – покорми врача”.

Также он делится с подписчиками интересными идеями готовки на кулинарных онлайн-мастер-классах из дома.

Фото: Facebook Саввы Либкина

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