В Украине хотят запретить “акустическое насилие” в общественном транспорте

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект о запрете «акустического насилия» в общественном транспорте и предложил его рассмотреть парламенту. Речь идет о запрете на музыку и фильмы во время рейса.

Документ размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Зарегистрирован законопроект был еще 5 января. Поводом стал прошлогодний скандал в автобусе, следовавшим из Луцка в Киев. Водитель отказался выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок. Они были вынуждены выйти на трассе. В компании-перевозчике тогда заверили, что администрация выдает на каждый автобус флэшки с украинскими лентами, поэтому им непонятно, как русскоязычный фильм появился на экране автобуса.

– Этот закон простой, но очень необходимый и очевидный. Его цель – ограничить возможность «акустического насилия» над пассажирами. Пассажир не обязан разделять какие-то вкусы водителя – музыкальные или кинематографические. Каждый желающий может слушать все, что он хочет в общественном транспорте, имея наушники – это нормальная мировая и европейская практика, – рассказал в Фейсбуке один из авторов законопроекта, нардеп Владимир Вятрович.

Ответственность за выполнение закона будет лежать на перевозчике, отметил нардеп. За «акустическое насилие» его могут лишить лицензии.