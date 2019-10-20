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Новости Одессы и Одесской области

«Школьные сюрпризы» в головах детей

«Школьные сюрпризы» в головах детей

К сожалению, вши — далеко не худшее, что может сегодня принести ребенок из школы. Для выведения насекомых есть уйма действенных средств в любой аптеке. А вот чтобы вывести из детской головы все глупости, заложенные туда школьными учителями, могут потребоваться долгие годы…

Нет, уйдем от мрачного тона! Возьмем тон веселый, чтобы не твердить опять, как у нас все плохо. В общем, если любите посмеяться, то не открывайте вечером сборник бородатых анекдотов и не включайте комедийное шоу. Лучше подзовите своего школьника и расспросите ненавязчиво о школе.

Но не об успехах и оценках, а о педагогах. О том, что рассказывают детям школьные учителя помимо (а иногда и вместо) своих предметов. Уверяю, что если удастся разговорить ребенка, вас ждет незабываемый вечер!
Например, у моих детей в школе есть учительница-Задорнов. Не по фамилии, а по любимой теме: «Американцы — тупые!». Внедрению этой идеи она посвящает львиную долю каждого урока, а когда остается недовольна результатом, мрачно подводит итоги:
– Да вы тут все в классе такие же тупые, как американцы!

Не думайте, что это редкий типаж, своя «Задорнова» есть почти в каждой школе. С тем, что дети в классе — как тупые американцы, обычно спорит преподавательница английского языка. Уж она-то точно знает, что даже американцы смогли выучить английский, в отличие от этих… Поэтому «англичанки» в школах тяготеют к созданию «круглого стола», где собирают 5-6 детей, которым «действительно пригодится английский». Остальным же объясняется популярно старая хохма про «дворники тоже нужны» – да и хватит. Кстати, вы уверены, что за тот элитарный стол попало и ваше чадо?..

Есть в каждой школе и «настоящая женщина», преподающая для прикрытия историю или язык. Но на самом деле, она пришла научить ваших детей «женственности»: как удачно выскочить замуж и не работать, например, или как разоблачить мужа-изменника, а то и секреты нанесения дешевого макияжа.

Конечно, мой любимый типаж – «желтушница». Преподавать может что угодно. Но в школе она для того, чтобы выбить из детских голов крохи логики, физики, химии и других реальных знаний о мире, которые они могли случайно запомнить. «Желтушница» тратит на предмет 10 минут, а оставшиеся 35 — на лекции об инопланетянах, еврейских заговорах, вреде микроволновки, сглазе, лечении мочой и крокодилах в канализации…

В общем, умора. И главное, услышав все это, не впадать в праведный родительский гнев, а рассмеяться. Дышите ровно — и вспоминайте цифры учительских зарплат. Это здорово отрезвляет.

Согласимся, что в условиях нашей нынешней школы могут работать только безумцы или почти святые.

Фото: smogendrr.ru

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1 комментарий
Тая Найденко
Тая НайденкоПРОФИЛЬ
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лекс
Гость
лекс

большинство педАфилов в школе играют в урок первые 10 минут:
Єта категория не желтушки, не задорновы и не л*ди.

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26 минут назад
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