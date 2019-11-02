Просто о сложном: как рождается уважение

В Европе дети с инвалидностью или как их еще называют «особенные», уже давно являются полноценной частью общества. Они обучаются в обычных школах, под них оборудовано окружающее пространство и детские площадки. В этом плане Украина отстает от ЕС лет на 20.

Только недавно, после реформ людей в нашей стране стали заставлять задумываться о проблемах «особенных» детей и их затворнической жизни. Одним из первых шагов в решении проблемы стали инклюзивные классы. Это дает возможность деткам с инвалидностью адаптироваться в окружающем мире и не быть заложниками собственной болезни. Но сегодня я хочу поговорить не об этом. Недавно в самом центре Одессы открылась инклюзивная детская площадка. На ней установлены не обычные качели. И не обычны они, в первую очередь, для наших детей. И все вроде бы замечательно и радужно, если бы не одно но. В первые дни после открытия площадки на одной из качелей ломают ногу трое детей. И тут встает вопрос кто виноват и что с этим делать?

В этой ситуации общество делится на два лагеря: на тех, кто обвиняет родителей, которые не досматривают своих детей, и на тех, кто говорит о не правильной установке злосчастной качели и ее «дисквалификации» с площадки. Я не могу повторять те «любезности», что лились из разных «лагерей» друг на друга. Меня расстраивает и настораживает то, что у нас инклюзия превратилась в зерно раздора и это очевидно не для всех.

Как мы можем изменить это? Что могут сделать власти города, чтобы помирить людей и позволить им принять друг друга? Ведь людям сложно понимать то, с чем они зачастую не сталкивались.

Тогда я предложила совместное времяпровождение детей из общеобразовательных школ и инклюзивных центров. Ведь согласитесь, если в день города или на любом другом мероприятии дети совместно сделают постановку или споют хором, или проведут субботник, они сплотятся. Они научатся принимать и уважать друг друга, здоровые детки проникнутся и поймут, что детям с инвалидностью требуется специализированное пространство и не станут его уничтожать. Только затрагивая чувства, мы взрастим зерна толерантности в новом поколении. Только объединяя их мы сможем привить любовь, взаимопонимание и уважение к друг другу.

А что мы имеем сегодня? Неужели и дальше сталкивая людей лбами, будем ожидать позитивных изменений в нашем обществе? Я призываю власти нашего города подумать над программами совместной деятельности здоровых и «особенных» детей. Дайте возможность вашим детям получить опыт инклюзии, и вы сами со временем заметите позитивные изменения. Кроме того, прошу устанавливать новые качели с пониманием того, что в сознании наших людей есть еще много «но», которые придется устранить и развеять. Я прошу взрослых не писать проклятия друг другу, а научится слышать и уважать друг друга. Только так мы сможем вырастить в наших детях человечность.

Фото: dialog-sochi.ru