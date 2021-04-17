О ступеньках, ловушках и преградах: осторожно, тут скользко!

Год назад вступил в силу закон о строительстве пандусов к общественным зданиям без каких-либо разрешительных документов. Это очень важный для нас шаг в строну – «как в Европе».

Однако я всегда задаюсь вопросом, почему для таких важных вещей, которые упрощают нам жизнь, необходимо издавать отдельные законы и объявлять «манифест». А еще удивителен тот факт, как все «хвастают» этим: «Вот посмотрите, какой я молодец, у меня теперь есть пандус, а значит, я «правильный». А ведь давайте честно: это самая обычная вещь, которая должна быть изначально, также, как и, например, должна быть дверь в магазин, аптеку, салон красоты, офис.

И если мы «решили» проблему с пандусами, как будем решать проблему со скользкими ступеньками на крыльце? Ведь большинство из нас попадали в «ловушку» скользких ступенек или крыльца у входа в аптеку, магазин или салон. А еще, скажу вам по секрету, это очень больно. Я посещала один из салонов красоты. Меня в нем устраивало все – и место, и специалисты, и процедуры. Но каждый раз, когда я подходила к салону, я жутко боялась подниматься по ступенькам и ходить по крыльцу. У меня от страха сердце замирало. Чуяла я неладное. И вот наступил тот деть, когда я в прекрасном настроении навернулась. И если вы все еще не видели перед глазами «звездочек», поверьте, они существуют! Падение было долгое и увлекательное. Было больно мне, моей пояснице и локтевому нерву. Да, еще и куртку порвала! А вот за нее больше всего обидно!

Ранее мы беседовали о масочном режиме и убеждались, что нужно доверять, но проверять.

А когда я пожаловалась на происшествие администратору салона и попросила, чтобы они как-то решили проблему со скользкой плиткой, мне в ответ сказали: «Да, мы знаем и у нас висит табличка «Осторожно, скользко!». И вообще, это не их проблема, они обычные арендаторы. На этом наш разговор был завершен. Вот такая у нас оказалась «человеческая норма». И тогда, наверное, установка пандуса – это и правда для нас достижение, как и полет в космос.

И я уверена, что ступени или крыльцо из полированного камня или плитки, – настоящая проблема для многих одесситов. Вероятность упасть с такой лестницы или на таком полу довольно высокая. Особенно если идет дождь или снег. Конечно же, кто-то пытается решить эту проблему наклейкой на ступени специальных полосок, установкой на ступени специальных ковриков и другими способами. Но зачем так усложнять жизнь себе и окружающим, когда изначально можно сделать «как надо». Ведь благоустройство нашего дома, квартиры, школы, поликлиники или магазина зависит не только от коммунальщиков или тех, кто «выше нас». Это прежде всего наша обязанность. И это обязательное условие, прописанное в нормативах благоустройства (закон Украины «Про благоустройство населенных пунктов» и Государственно-строительные нормы): поверхность ступеней (крыльца) должна быть шероховатой и не допускать скольжения в любое время года.

Не бойтесь читать законы, это – нескучно, это – полезно!

Ранее мы разговаривали о том, как соблюдается масочный режим в одесском транспорте во время режима «красной зоны».