Бьет, значит любит: что изменилось с советских времен?

Когда мне было семь, моя тётя пришла к нам в необычном украшении – белом жёстком воротнике. Мне это показалось красивым. Воротник был похож на те, что носили благородные дамы из средневековья. Тётя в воротнике держала голову очень прямо и выглядела тоже весьма благородно.

Но кроме меня никто не обрадовался её наряду. Тётка с матерью удалились на кухню и там, с ещё несколькими подругами, долго вели серьёзные разговоры. Из обрывков бесед я поняла, что собственный муж в разгаре ссоры «немного прихватил» её и повредил шею.

Картина того, как мой весёлый в подпитии дядя душит мою тётю, ужаснула и запомнилась надолго. Поэтому я очень удивилась, когда спустя пару месяцев они оба появились у нас в гостях – счастливой парой. Все улыбались, будто ничего не случилось. И удивлялись, почему я стараюсь держаться от дяди подальше.

В нашей семье тогда было несколько сотрудников милиции. И я знала, что нас есть кому защитить от преступников. Но никому не пришло в голову защищать нас от дяди. На свои наивные детские вопросы я получила взрослое объяснение: во-первых, у дяди с тётей любовь, во-вторых, он получает зарплату и содержит семью, в-третьих, дядя – свой, а своих не сдают.

«Дикость! Обычная в советские времена!» – скажете вы, и я соглашусь. Но эта история вовсе не к тому, чтобы порадоваться нашему прогрессу.

На прошлой неделе я оказалась на концерте с моей давешней подругой и её молодым человеком. Молодой человек, будучи не в восторге от концерта, развлёкся алкоголем. И начал позволять себе лишнее: орал что-то в сторону сцены, распускал руки, гонялся по залу за девушкой и друзьями.

Всей компании было неловко, молодого человека пытались утихомирить. Но настоящий шок вызвало моё предложение вывести его с охраной или вызвать полицию. Как можно?! Это же свой! А завтра они помирятся. А молодой человек хорошо зарабатывает. И перед глазами у меня замаячил жёсткий тёткин воротник…

Когда я заявила, что этому молодому человеку отныне нечего делать в одних компаниях со мной, меня назвали слишком категоричной. Меня осуждали даже сильнее, чем молодого человека, который не контролирует себя.

Пока спустя пару дней подруга не объявилась с сотрясением мозга. Сейчас она зла на молодого человека, а друзья грозятся разорвать с ним отношения.

Вся наша компания – современные молодые люди. Мы знаем всё о недопустимости домашнего насилия. Тогда почему я уверена, что мы увидим этого молодого человека на ближайшем празднике нашей подруги, улыбающегося, как ни в чём не бывало?

Так что изменилось со времени моего советского детства? Похоже, только то, что я не подпущу такого человека близко ни к себе, ни к своей семье. А получать «любовные травмы»… что ж, это по-прежнему личный выбор самой женщины. Но во все времена заканчиваются эти «истории страсти» одинаково – в больнице.

Фото: кадр из фильма “Большая маленькая ложь”