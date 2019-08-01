Аборт: имеет ли мужчина право выбора?

Недавно одна из моих знакомых забеременела. Это была незапланированная беременность, и отец ребенка сразу дал понять, что не готов брать ответственность за малыша. Как потом выяснилось, пара с самого начала договаривалась пока не заводить детей, но случилось непредвиденное. Тогда отец ребенка предложил сделать аборт. Подруга отказалась и родила ребенка.

Сейчас вся ответственность за новорожденного лежит на ней, а многие ее знакомые хотят встретиться с отцом ребенка и «начистить ему лицо». Вот тут я и задалась вопросом, а может ли мужчина настаивать на аборте? Имеет ли он право выбора в данной ситуации?

Когда мы говорим об аборте, особенно с точки зрения феминизма, то мы всегда обращаемся к одной и той же идее: собственностью на свое тело обладает только сама женщина. И эта позиция имеет право быть. Ведь именно женщина вынашивает плод, участвует в его рождении. Мужчина же в эти моменты является наблюдателем. Тело принадлежит женщине, и только она может решать, что с ним делать — будет она вынашивать плод или нет. Даже если она замужем, никто не вправе запретить ей избавиться от ребенка или родить. При этом не учитывается мнение ее супруга.

А если малыш уже родился, то по закону, плод является ответственностью уже обоих родителей, а обязанности и права по заботе и воспитанию ребенка поровну разделяются между мужчиной и женщиной, даже несмотря на то, что, например, женщина единолично приняла решение выносить и родить ребенка. Почему же в таком случае закон обязывает мужчину содержать до совершеннолетия малыша, рождения которого он не хотел и честно предупреждал об этом свою партнершу?

Многих мужчин возмущает подобная ситуация, когда женщина может сделать его отцом против воли. Если женщина хочет, пусть рожает. Но какие претензии тогда к мужчине? Он не хотел этого ребенка, однако теперь за него в ответе!

Вот и я думаю, что это несправедливо, когда мы слышим только мнение женщины, уважаем только ее решение. Ведь в процессе, который приводит к зачатию детей, принимают участие двое. Значит и решение о рождении ребенка все-таки должны принимать двое. Какое решение может быть у этого вопроса?

О гендерном неравенстве в вопросах деторождения всерьез задумались в молодежной либеральной партии в Швеции. Там предлагают дать мужчинам право на «юридический аборт». Он предусматривает возможность для мужчин отказаться от ребенка во время беременности девушки. После осуществления процедуры «юридического аборта» отец ребенка не должен будет платить алименты, однако при этом он не будет иметь права на встречу со своим генетическим потомством.

И пока споры по этому поводу не утихают, единственный способ обезопасить себя от нежелательного родительства — контрацепция. И это справедливо в равной степени как для мужчин, так и для женщин.

Фото: stirileproprahova.ro