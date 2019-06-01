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Новости Одессы и Одесской области

А где бы мне… закурить?

А где бы мне… закурить?

Я курю, и это, представьте, не только мой выбор, но и мое право. При этом я сама могу прочитать много лекций о вреде курения. Эмоционально, даже с тем самым испепеляюще-негодующим блеском в глазах, с которым мне делают внушение за курение мои некурящие сограждане.

Стоило совсем недавно мне присесть за столик у крошечной кафешки на Новом базаре с чашечкой кофе, закурить и задуматься о чем-то своем, как тут же вырос передо мной очередной такой негодующий с кульками в руках. Не поленился: кульки свои перед собой поставил, проход загородил и стал внушать, что курить здесь нельзя, ибо место общественное, какой, мол, пример (?!) я подаю окружающим.

Дело даже не в том, что у гражданина с кульками день не задался, и он меня «нашел». Я вот думаю: если на пачках с сигаретами нам рисуют кошмары и пишут, чем это грозит, то почему на упаковке удушающего одеколона, которым дядя был «облит», никто не сообщает, что далеко не все окружающие в состоянии выносить это «благовоние»?

Единственная на моей памяти акция в защиту прав курильщиков, которая состоялась в Одессе под девизом «запретить запрещать», прошла лет шесть назад и уже основательно позабылась. Она была приурочена к выходу известного закона о запрете курения в общественных местах. Художники, фотографы, мастера инсталляций собрались в арт-клубе, чтобы выразить свое отношение к насильственной «заботе» о здоровье нации посредством борьбы с курением. Они назвали это «контролем над личной жизнью».

Это уже история, а вопрос, что же является «общественным местом», по большому счету, остается открытым. Нет, конечно в самом законе есть перечень мест, где нельзя курить. Но что получается в результате? Примерно вот что: курить нельзя нигде. И в том же Горсаду, например, если вы присели на лавочке с сигаретой, вам могут сделать замечание, да еще в такой форме, что захочется уйти и… нервно закурить в сторонке.

И вот как интересно: к развалившемуся на скамейке рядом какому-нибудь маргиналу строгий блюститель здорового образа жизни вряд ли подойдет, а вас обязательно строго осудит. Вслух. Громко.

А где бы мне закурить? Я не бросаю окурки на землю, я даже ношу с собой герметичную дорожную пепельницу на всякий случай. Ну отведите мне зал для курящих в кафе, вагон для курящих в поезде. Предоставьте то самое место для курения, где «благоухающие» люди не станут меня с азартом шпынять за курение в парке, на улице, да где угодно.

…Вот люблю я бывать в ожившем Зеленом театре. Там, на огромной территории на открытом воздухе удосужились не просто определить, но и благоустроить скамейками и пепельницами место для курильщиков. Кстати, если кто-то все же закурит в другом месте театра, то его вежливо и мягко попросят отойти к тому самому месту для курения — без подбора оскорбительных эпитетов и «священного негодования» в глазах.

 

Фото zhzh.info

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Мария Котова
Мария Котова
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