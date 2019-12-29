Знакомьтесь, Белая Крыса – красавица, умница, интеллектуалка: что мы знаем о символе грядущего года

25 января 2020 года наступает год Крысы, и чтобы достойно встретить хозяйку года, нам нужно как минимум ознакомиться с ее «биографией». Возможно, кто-то удивится, но эти грызуны оказали неоценимую помощь мировой науке, продемонстрировали недюжинный интеллект и даже вошли в мифологию и искусство.

Норвежская крыса из Китая

У Крысы огромное количество дальних и ближних родственников. И пусть не все из них относятся к семейству мышиных, зато все они – представители славного отряда грызунов: хомяки, морские свинки, белки, бурундуки, тушканчики, шиншиллы, суслики и даже дикобразы.

Сама хозяйка года носит европейское имя – по-научному она называется «норвежская крыса». Получила она это имя с легкой руки английского натуралиста Джона Беркенхаута, который счел, что крыс в Англию завезли норвежские корабли. Правда, сами норвежцы об этом ни сном ни духом не ведали – в то время у них крысы вообще не водились. Сейчас считается, что серая, или норвежская, крыса пришла к нам из Восточного Китая.

Увидеть крыс можно на всех континентах мира, кроме Северного полюса и Антарктиды. Впрочем, они прекрасно могли бы устроиться и там: крысиные гнезда не раз находили в замороженных мясных тушах на мясокомбинатах при температуре минус 18 градусов. Из распушенных жил они строили гнезда и даже приводили потомство. В природе крысы живут в норах у водоемов, а во время наводнений переселяются в дупла или строят гнезда.

Все крысиные родичи живут колониями, и, как в любом сообществе, периодически «выясняют отношения». Особенно доказывать, кто в доме хозяин, любят представители сильного пола. И тот «крыс», который выходит победителем из схватки, чуть-чуть подрастает и прибавляет в весе – таким физиологическим механизмом его наградила природа.

Крысы предпочитают Моцарта и боятся щекотки

Если не явно, то хотя бы в глубине души человечество должно быть благодарно крысам за те заслуги, которые они имеют перед наукой. С участием белых крыс-альбиносов проводятся практически все медицинские эксперименты. Такой сомнительной чести они удостоились именно потому, что геномы человека и крысы имеют сходство более чем на 90 процентов.

С помощью героических грызунов врачи ищут способы лечения самых страшных заболеваний, создают вакцины и противоядия, проверяют лекарства на токсичность, изучают функции гормонов, органов и тканей.

С крысами также работают ученые-психиатры, которые пришли к выводу, что эти грызуны, так же, как и человек, обладают абстрактным мышлением. К примеру, подопытным зверькам давали слушать Моцарта, современную музыку и… вентилятор. Рядом находились клавиши, которые включали определенные звуки. Большинство «меломанов» предпочло слушать Моцарта, двое или трое – современную музыку, а вентилятор не понравился никому.

Белые мыши предсказывали будущее

Все родственники хозяйки 2020 года были весьма почитаемы в древнем мире. У индусов мышь была лучшим другом слона Ганеши – бога мудрости и благополучия. Ну а одно из имен знаменитого античного красавца бога Аполлона было Сминфей, что означает Мышиный. В храмах под алтарями Аполлона жили прирученные белые мыши, которые считались священными и помогали пифиям заглядывать в будущее. Конечно, пифии и сами бы справились, но зато было на кого свалить вину в случае неудачи.

Не менее почтительным отношением пользовались крысы и в эпоху Возрождения. Даже великий Микеланджело засвидетельствовал им свое уважение: в созданной им скульптуре Лоренцо Медичи из шкатулки в его руках выглядывает симпатичная мышиная мордашка.мыши

Японцы верили, что белая мышка приносит счастье, китайцы считали ее символом мудрости и честности. И только у древних персов и египтян мышь или крыса наделялись злой силой. Однако при их «любви» к кошкам это и неудивительно.

Крысы умеют смеяться

Крысы, как и люди, боятся щекотки, при этом они издают ультразвуковые вибрации, похожие на хихиканье. Что касается пищевых пристрастий, то крысы и мыши больше всего любят копченое сало, а вот сыр у них особого энтузиазма не вызывает – эту легенду придумали люди.

Самые известные мыши и крысы-кинозвезды

«Бандитский авторитет» обитателей подвалов – Мышиный Король из сказки Гофмана «Щелкунчик».

Мышонок Джерри, не дающий спуску несчастному коту Тому из диснеевского мультфильма «Том и Джерри».

Гений кулинарии – крысенок из «Рататуя».

Первая мультипликационная мышь Микки-Маус, у которого даже есть собственная звезда на Аллее звезд.

Крыска Лариска, обладавшая уголовными наклонностями и обитавшая в ридикюле старухи Шапокляк.

Толстая и вечно перепуганная мускусная крыса Чучундра из сказки Киплинга «Рикки-Тикки-Тави».

Фото: versiya.info

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