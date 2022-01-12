Зимние развлечения в Одессе и области: где отдохнуть?

Оказывается, в Южной Пальмире можно покататься на лыжах, заняться альпинизмом, прогуляться в подземелье, отправиться в мир игр и конкурсов, а также насладиться катанием на льду.

Для многих Одесса — это курортный город с жарким солнцем, пляжами и морем. Но и зимой у нас есть чем заняться.

Лыжи, горы, альпинизм

Если вы думаете, что покататься на лыжах можно только в Карпатах, то глубоко ошибаетесь. В Одесской области, в Березовке (около 85 километров от города), есть настоящая горнолыжная база. В спортивно-оздоровительном комплексе Action city (сайт action-city.od.ua) можно покататься на лыжах, санках и сноуборде.

Стоимость: от 800 гривен в сутки за человека (вместе с проживанием).

Телефон: (068) 048-00-08.

Адрес: Одесская область, г. Березовка.

Те, кто любит высоту, могут посетить одесский скалодром в альпинистском клубе «Одесса» (сайт alp.od.ua). В наличии — зал для боулдеринга (площадка, имитирующая скалы и тренажеры) и открытый скалодром на Трассе здоровья. В клубе также проводятся лекции и тренировки.

Телефон: (048) 788-80-05.

Адрес: улица Базарная, 84.

Также в Одессе можно посетить скалодром для всей семьи ShelRocks. В зале есть слэклайн, настольный теннис, твистер для скалолазов, детский батут. Здесь будет интересно лазать профессионалам, новичкам, и особенно — детям (с пяти лет). Проводятся групповые и индивидуальные тренировки.

Стоимость: от 200 гривен в час.

Телефон: (063) 875-01-61.

Адрес: улица Балковская, 50/54, 4-й этаж.

Экскурсии в подземелье и веселые квесты

Зима — это идеальное время года, чтобы наконец-то посетить музеи Одессы.

Особого внимания заслуживают в нашем городе экскурсии «Одесские катакомбы» (catacombs.od.ua). Опытные гиды покажут не только знаменитые подземелья, но и доисторическую карстовую пещеру с останками древних животных, а также атомный бункер времен холодной войны.



Стоимость: взрослые — 250 гривен, дети до 14 лет — 150 гривен, дети до семи лет — 100 гривен.

Телефон: (093) 439-01-39.

Еще одна отличная возможность для зимнего отдыха с семьей и друзьями — это квесты. Квесты — это приключенческая игра: участников запирают в помещении, из которого они должны выбраться за определенное время, находя предметы и решая головоломки. На сегодняшний день это одно из самых популярных развлечений в Одессе. Квесты бывают самые разные: страшные, антуражные, для детей и новичков, с актерами и ведущими.

Стоимость: от 250 гривен (за человека) или от 600 гривен (за команду).

Сайты:

odessa.mir-kvestov.com.ua,

odessakatakomby.com,

odessa.questoria.com.ua

questroom.com.ua.

Те, кто любит подвижные и активные развлечения с детьми, могут посетить «Игроленд» (сайт igroland.com.ua). Здесь найдутся развлечения на любой вкус для детей, подростков, веселой компании или дружной семьи.

Телефоны: (067) 261-08-49, (067) 120-94-56.

Адрес: проспект Небесной сотни, 2, ТЦ «Сити-центр».

Где в Одессе покататься на коньках?

Каток в «Луна-парке»

Каток в парке Шевченко открылся первым в этом сезоне. Он идеально вписывается в сказочную атмосферу «Одесского луна-парка». Особое ощущение волшебства дарят яркие огни колеса обозрения и аттракционов.

Длительность катания: 45 минут.

Стоимость: выход на лед — 100 гривен, аренда коньков — 70 гривен, фигурка-опора — 50 гривен. Также требуют залог за коньки — паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, мобильный телефон или 300 гривен.

Дополнительные услуги: фигурное катание для детей — 150 гривен (за урок), услуги тренеров — 400 гривен за 45 минут.

Время работы: с 10.00 до 23.00.

Адрес: парк Шевченко, улица Успенская, 1.

Каток Ice City в Аркадии

Еще один небольшой открытый каток расположен на главной аллее в Аркадии.

Длительность катания: 45 минут.

Стоимость: выход на лед — 100 гривен, аренда коньков — 70 гривен, фигурка-опора — 50 гривен. Также требуют залог за коньки — паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, мобильный телефон или 300 гривен.

Дополнительные слуги: нет.

Время работы: с 10.00 до 23.00.

Адрес: Аркадийская аллея, 1.

Каток Ice Age в парке Горького

Ледовая площадка под открытым небом расположена на Черемушках в парке Горького. Этот каток одесситы уже давно полюбили, и, чтобы покататься, приезжают сюда из разных районов города.

Длительность катания: 45 минут.

Стоимость: выход на лед: дети — 60 гривен, студенты и школьники — 65 гривен, взрослые — 70 гривен. В выходные цена меняется: для детей — 80 гривен, для взрослых — 90 гривен (аренда коньков входит в стоимость). Аренда фигурки-опоры — 70 гривен.

Дополнительные услуги: работает медпункт, гардероб и кафетерий, есть услуги инструктора, регулярно устраивают детские дни рождения на катке (для именинника, при наличии подтверждающих документов, катание бесплатное) и уроки физкультуры на льду.

Время работы: с 9.00 до 23.00.

Адрес: парк Горького, улица Космонавтов, 17а.

Каток «Льдинка» на Филатова

Крытый каток «Льдинка» также долгое время пользуется популярностью среди одесситов и гостей нашего города. Здесь катаются не только любители, но и профессиональные фигуристы.

Длительность катания: безлимит.

Дополнительные услуги: для детей и взрослых устраивают показательные номера, дискотеки, конкурсы и игры на льду, есть школа фигурного катания. Предлагает ночные катания по пятницам и субботам с 22.00 до 3.00 — 150 гривен с человека.

Стоимость: выход на лед: дети (до 10 лет) — 60 гривен, взрослые — 90 гривен. За коньки нужно оставить в залог паспорт, если брать на один документ несколько пар коньков — 400 гривен за пару.

Время работы: с 12.00 до 21.00.

Адрес: улица Академика Филатова, 29а.

Каток «Умка» на поселке Котовского

Крытый каток «Умка» с момента открытия стал любимым местом отдыха людей разных возрастов. Ежедневно здесь проводят дискотеки и шоу-программы на льду.

Длительность катания: безлимит.

Стоимость: 200 гривен с человека, также действует тариф — 1 минута за 2,5 гривни, аренда фигурки-помощника — 70 гривен.

Дополнительные услуги: есть детская секция для катания, имеются инструкторы, работает кафе.

Время работы: с 11.00 до 23.00.

Адрес: улица Добровольского, 145/1.

Ледовая арена во Дворце спорта

Ледовая арена во Дворце спорта — самый большой каток в Одессе. Это идеальная площадка, чтобы самим покататься на льду или посмотреть соревнования среди мастеров.

Длительность катания: в будни — 2 часа, в выходные — 1 час.

Дополнительные услуги: ночные катания с 22.00 до 3.00 по пятницам и субботам, на территории расположено кафе.

Стоимость: в будние дни — 150 гривен (для всех), в выходные — для детей 50 гривен, для взрослых — 150 гривен, прокат коньков — бесплатно.

Время работы: пятница и понедельник — с 18.00 до 21.00, суббота — с 14.00 до 21.00, воскресенье — с 13.00 до 21.00.

Адрес: проспект Шевченко, 31.

Каток на месте Скейтпарка

В декабре 2021-го в Одессе открыли еще один каток, возле торгового центра «Экспострой». Здесь играет веселая музыка и достаточно просторная площадка для катания.

Длительность катания: безлимит.

Дополнительные услуги: на территории есть уборная и павильон, где можно согреться и перекусить, а также ледяная горка.

Стоимость: выход на лед — 200 гривен, аренда фигурки-помощника — 100 гривен за 1 час и 100 гривен залог, ледяная горка — 10 гривен за спуск.

Время работы: с 10.00 до 22.00.

Адрес: проспект Небесной сотни, 4.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Ранее мы рассказывали о том, чем одесситам запомнился 2021 год и о чем они мечтают в новой 2022-м.

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