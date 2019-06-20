Жара и море: чем запугивают туристов и как переживают лето одесситы?

«Одесская инфекционка переполнена заболевшими детьми», «17 человек умерли после купания на одесских пляжах» – подобные заголовки уже появились в столичных СМИ и некоторых соцсетях. «Одесская жизнь» выясняла, насколько обоснованны эти страхи и какая природная аномалия на самом деле сейчас угрожает здоровью одесситов и гостей города.

Сезонные «ужасы» об Одессе

Ни один летний туристический сезон не обходится без порции «страшилок» об одесских пляжах – если в самой Одессе отношение к подобным «новостям» более-менее скептичное, то в масштабах страны и за рубежом такие сообщения идут «на ура». Многим одесситам звонят перепуганные друзья и родственники, которые собирались приехать на отдых, с вопросом «Что у вас происходит? Нам сдавать билеты?».

Благодатной почвой для слухов послужило «цветение» моря. Хоть визуально вода уже очистилась, отдыхающим рекомендовали в течение двух недель воздержаться от купания и соблюдать правила личной гигиены после посещения пляжей. Особенно это касается детей.

Болеют или нет?

В пресс-службе горздрава в конце недели нам сообщили, что жалоб на ухудшение здоровья после посещения пляжей в медучреждения не поступало. Неофициально одесским журналистам знакомые педиатры сообщили, что обращения все же есть – у некоторых детей появляется аллергия, расстройство желудка, повышается температура. Однако такие случаи фиксируются ежегодно в жаркий летний сезон. И это тем более должно привлекать внимание к проблеме «постоянного» загрязнения моря. Также это повод вспомнить о правилах мытья рук, продуктов и осторожном отношении к еде, купленной с рук, тем более, на пляже.

Злободневнее «зеленого моря»

Пожалуй, сильнее сейчас волнует большинство одесситов другое – установившаяся с прошлой недели жара. Горожане задыхаются в маршрутках, «расплавляются» на залитых солнцем улицах, чаще слышат сирены «скорой». В зоне повышенного риска – маленькие дети, пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По прогнозам синоптиков таким же жарким будет и все нынешнее лето. Температуры выше +30 будут держаться и в июле, и в первой половине августа. Даже ожидаемые временами 2-3-дневные дожди не принесут желанной прохлады.

Чтобы легче переносить жару врачи рекомендуют ограничить пребывание на улице в дневные часы; выбирать светлую просторную одежду из натуральных тканей, отказаться от плотных ремней и каблуков, надевать широкополые шляпы и пользоваться солнцезащитной косметикой. Также следует соблюдать водно-питьевой режим: выпивать 1,5-2 литра обычной воды в день, из других напитков предпочтительнее зеленый чай и фруктово-ягодные компоты. При этом желательно отказаться от слишком жирной и соленой пищи, выбирать овощные блюда.

Дома рекомендуется чаще делать влажную уборку, затенять окна. В квартире и машине при использовании кондиционера нужно избегать резких перепадов температур. Рекомендован теплый, а не холодный душ. Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару лучше отказаться от управления автомобилем. Ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей и животных.

Из «народных советов» можно взять на вооружение использование крема для тела с мятой (ментолом), смачивание зоны за ушами, ношение на шее влажного платка, употребление острой пищи с пряностями, «замораживание» простыней в холодильнике перед сном и использование бутылок со льдом в помещении, где нет кондиционера. А рабочий день советуют планировать так, чтобы самые важные дела приходились на утро.

Что делать при тепловом ударе?

Пострадавшего нужно перенести в тень, приподнять его ноги, дать выпить воды комнатной температуры, обтереть тело мокрым полотенцем и положить влажный компресс на голову. Если в течение 30 минут состояние не улучшается — вызывать скорую помощь.

Кому реально угрожает опасность?

Жителям юга Одесской области. Пока регион изнывает от жары, «украинская Венеция» – Вилково – оказалось на грани подтопления. Уровень воды в Дунае достиг критических отметок, затопив низинные части города. Опасаются, что выпадение осадков может привести к подтоплению уже жилых домов.

Под угрозой подтопления и участки в Измаиле. Уровень воды в Дунае в пределах города тоже подходит к критической точке.

Фото: Марина Завгороднюк