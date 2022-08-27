Запорожскую АЭС отключили от сети, а у Кремля мало союзников: Украина на страницах мировых СМИ

«Одесская жизнь» продолжает знакомить своих читателей с дайджестом ведущих мировых изданий, с первых полос которых полгода не сходит тема Украины и войны в нашей стране, а также всего того, что с ней связано.

О чем же писали западные СМИ 26 августа?

Главные темы:

отключение от электросети крупнейшей в Европе Запорожской атомной станции;

детальный анализ заявлений Кремля о том, что санкции, введенные против россии с началом войны в Украине, якобы не работают;

у Кремля мало союзников – только партнеры, действующие в своих интересах;

путин предписывает усилить русскую армию 130 тысячами солдат;

немецкий канцлер Олаф Шольц подтверждает поддержку Украины;

Украина снова экспортирует зерно, а глобальный «голодный» кризис ослабевает.

А теперь – подробнее.

Великобритания

The Independent – «Украинскую АЭС отключили от сети».

Удерживаемый россией объект (речь о Запорожской атомной станции – ред.) накануне был отключен от национальной электросети в двух точках.

Vorarlberger Nachrichten – «Крупнейшая атомная электростанция Европы полностью отключена от энергосети».

Оккупированную россией украинскую Запорожскую АЭС впервые в истории полностью отключили от сети, пишет издание, ссылаясь на компанию «Энергоатом». Последние два еще работавших реактора были выведены из сети. Причиной послужило повреждение огнем линий электропередач. Система безопасности работает. Крупнейшая атомная электростанция Европы несколько раз подвергалась обстрелам за последние недели.

Salzburger Nachrichten – «Первые последствия санкций измеримы».

Подробный анализ ставит под сомнение радужные заявления Кремля. Санкции «не работают»? Серьезно?

Издание приводит детальный анализ, проведенный командой из американского элитного университета Йель во главе с экономистом Джеффри Зонненфельдом. Он ставит под вопрос радужные заявления Кремля.

На самом деле «экономические санкции Запада наносят ущерб экономике россии как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе», – говорится в исследовании Йельского университета. В настоящее время Кремлю удалось предотвратить коллапс с помощью «огромного пакета мер фискальной и монетарной политики». Но как долго путин сможет поддерживать этот «чрезмерный уровень расходов», поскольку стоимость войны растет?

А по мнению эксперта британского аналитического центра Chatham House Тимоти Эша, россия может продержаться еще максимум один год.

Статья: россия «одинока, но не одинока».

У Кремля мало союзников – только партнеры, действующие в собственных интересах. Помимо Беларуси, союзников у России практически нет, считает московский политолог Борис Мешуев.

Испания

El País – «путин приказывает усилить русскую армию 130 тысячами солдат».

Москва увеличивает численность на 13% и будет распределять бюджет «при необходимости». Через полгода после того, как он начал «специальную военную операцию» против Украины, президент россии приказал усилить свою армию и выделить «необходимый бюджет» для расширения их военной машины. Согласно этому указу, общая численность личного состава вооруженных сил рф, включая небоеспособный состав, увеличится до 2,03 млн человек.

Объявление об усилении российской армии произошло на следующий день после полугода наступления, в котором россия, несмотря на явное преимущество, не смогла достичь ни одной из поставленных целей – оккупации всего Донбасса и свержение украинского правительства во главе с Владимиром Зеленским. Кроме того, недавние атаки украинской армии на аннексированный Крым и вероятность начала контрнаступления Киева для возобновления позиций вызвали беспокойство в Москве.

Германия

Badisches Tagblatt – «Мы продолжим поставлять оружие»: Шольц подтверждает поддержку Украины / Путин предписывает расширить армию».

Олаф Шольц подтвердил свою решимость оказать военную поддержку Украине.

Полгода спустя после вторжения в Украину глава Кремля владимир путин приказал увеличить российскую армию. Как ожидается, к 2023 году армия рф будет насчитывать более 2 млн человек. В частности, численность вооруженных сил – как контрактников, так и военнообязанных – должна быть увеличена на 137 тыс. человек – до примерно 1,15 млн человек. Остальные военнослужащие являются так называемым гражданским персоналом, например, административными служащими.

В Кремле утверждают, что в войне против Украины «все идет по плану». Однако международные военные эксперты подтверждают, что россия продвигается медленно и предполагают, что российские войска несут большие потери. Сама москва уже давно не предоставляет никакой информации о погибших и раненых в своих рядах.

Подпись под фото: Символическое изображение: канцлер Олаф Шольц (слева) на танке «Гепард».

Die Tageszeitung – «Все просто украли?»

Украина снова экспортирует зерно, а глобальный кризис голода постепенно ослабевает. Тем временем, как предполагают СМИ, российские корабли везут украденную в Украине пшеницу в союзную Сирию.

Подпись под фото: «Пшеница после сбора урожая в Киеве, начало августа. Украина подозревает, что вожделенное зерно разворовывают, и оно попадает к союзникам путина».

США

The Wall Street Journal – После того, как Запорожскую атомную электростанцию отключили от электросети, большая часть юга Украины часть суток была обесточена. Украинские и российские чиновники обвинили друг друга в сбоях.

The Globe and Mail – «путин наращивает военные силы, поскольку российские потери в Украине растут».

Эти потери и отсутствие движения на фронте заставили некоторых аналитиков описать приказ как сигнал о том, что после шести месяцев боев Путин не собирается уступить.

Подготовил Сергей Чернявский