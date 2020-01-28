Заново научиться говорить, ходить, жить: как в Одессе работает зал физической терапии

Диагноз звучал как приговор

В августе 2015 года в жизнь одесской семьи безжалостно ворвался кошмар: проезжавшего на велосипеде 15-летнего Мишу, сына Сергея Ращенко, сбила машина. Результат был жуткий. Из больничного диагноза Миши: обширная политравма, включающая в себя закрытую черепно-мозговую травму, геморрагический ушиб головного мозга тяжелой степени, линейный перелом затылочной части черепа, многочисленные переломы костей таза со смещением обломков, перелом ключицы, перелом костей левого предплечья, перелом левой большеберцовой кости. Многочисленные ушибы легких, ушиб сердца, разрыв мочевого пузыря. Множественные ушибы и ссадины мягких тканей туловища и конечностей…

Потом была долгая, очень долгая, мучительная и, конечно же, дорогостоящая борьба за жизнь Миши. И знаете, нет никаких сил описывать весь этот процесс. Иногда думаешь: где брались силы у родителей после аварии, во всех смыслах поделившей жизнь их сына и их самих на то, что называется «до и после»?.. Операции, клиническая смерть, сбор необходимых средств, лечение за границей, возвращение в Украину с четким пониманием: Миша выжил, но он — «тяжелый», ему остро необходимо то, что зовется реабилитацией и ее составляющей — физической терапией.

«Реабилитация — это всегда тяжело и очень часто больно»

— Сразу хочу сделать акцент — речь идет не о санаторно-курортном лечении. Это совсем другое. И вот тогда-то и выяснилось, что современного, того, что называется «настоящим» залом физической терапии со специально обученными тренерами, специальными тренажерами, в Одессе нет. Так возникло желание создать такой зал. И мы его создали. Это не Центр, а именно зал физической терапии, где на протяжении года его работы здесь восстанавливаются около сорока человек с травмами самой различной степени тяжести, люди с ДЦП, с нарушениями мозговой и физической активности, — рассказывает Сергей.

Вот вроде не самое пугающее слово — «реабилитация»… До тех пор, пока не столкнешься с этим сложнейшим процессом. Сам Сергей Ращенко часто повторяет: «Реабилитация — это всегда тяжело и очень часто больно». Он это слишком хорошо знает, слишком.

Но это необходимо, и для этого нужны отличные, прекрасно обученные специалисты, особые тренажеры, возможность доставлять нуждающихся в такой помощи людей в зал физической терапии MOTUS, который находится на ул. Артиллерийской, 4В, в ЖК «Фаворит». О возможности доставки пациентов (здесь, кстати, не очень жалуют это понятие, используют термин «подопечные») стали думать позже, для начала все это нужно было создать, продумать логистику очень и очень непростого процесса.

— Как любого родителя, меня в первую очередь волновала и волнует состояние моего сына, конечно же. Да, с ним занимаются дома, где все так же оборудовано, как в MOTUSе, где отличный специалист Ваня Бойчук работает с Мишей по 6 часов. Но вот представьте себе: если Ваня, к примеру, захочет уехать в другую страну, то что тогда делать? Смогу ли я отыскать другого такого специалиста? И зал мы создали для того, чтобы собрать команду людей, которые готовы учиться работать, делаться настоящими специалистами. Второе. Истории у людей бывают разные, их можно назвать трогательными, очень сложными, катастрофическими. И те, кто знает нашу страшную историю, часто обращаются ко мне за помощью, — рассказывает Сергей Ращенко.

Он подчеркивает: MOTUS — зал физической терапии, это не благотворительная организация, которая собирает деньги в помощь пострадавшим. И здесь не работают бесплатно.

— Это команда специалистов, которые хорошо обучены, они отлично знают свое дело и неустанно продолжают обучаться. Построить схему работы так, чтобы они работали бесплатно, просто невозможно. Они должны работать только за достойные деньги, чтобы иметь стимул работать здесь, а не уезжать за границу, — поясняет Сергей.

Суть «процесса»

Час занятий в MOTUSе со специалистом — от 250 до 350 грн. Половина полученных денег «идут» на оплату труда специалиста-тренера. Вторая половина — на функционирование самого зала: аренда, коммунальные расходы, тренажеры, уборка помещения не реже 4 раз в день и так далее, так далее. Сам Сергей никаких денег не «получает», говорит, что MOTUS — его социальная нагрузка.

И еще. Некоторые подопечные MOTUSа в состоянии оплачивать услуги тренеров в зале. А те, кто платить не в состоянии?

— В таких случаях мы рекомендуем людям обращаться в благотворительные фонды. А кроме того, мы сами обращаемся к людям, которые в состоянии помочь и которые знают о нашей деятельности и помогают по силе возможности нуждающимся в физической терапии. И спонсоры находятся, к счастью, — рассказывает Сергей.

Его иногда спрашивают, сколько, мол, стоит «ваш курс». Сергей поясняет саму суть «процесса»:

— О каком курсе идет речь, когда мы говорим о реабилитации?!.. Реабилитация проходит от момента травмы и до восстановления. И такой «курс» может иногда длиться всю жизнь! Речь ведь идет о восстановлении утраченных функций! Поймите, иногда речь идет о том, чтобы обучить человека застегнуть ширинку, залезть на унитаз с инвалидной коляски и обратно. Это ведь только в фильмах пациент выходит из комы и мчится мстить обидчику.

Трудно после услышанного спрашивать о «позитивных результатах». Тем не менее, как говорит сам Сергей Ращенко, уже на сегодняшний день, неустанно изучая опыт физической терапии в других странах, можно говорить о том, что специалисты MOTUSа ничем не уступают своим зарубежным коллегам.

Мимо нас с Сергеем проходит парень. Улыбается. Занимается в MOTUSе после того, как получил серьезную травму: ему воткнули вилы в голову. У парня вообще нет родителей. Занятия в зале физической терапии, которые, как говорится, «подняли его на ноги», оплачивают спонсоры. Сейчас способен сам приезжать на занятия.

Девочка упала с дерева, получила перелом позвоночника. Полная потеря чувствительности. На сегодняшний день, благодаря занятиям, уже понемногу ходит. А поначалу врач советовал: «Не связывайтесь с этим случаем, он очень тяжелый».

На занятия — на спецавтобусе

Пока говорим, вижу через окно, как к MOTUSу подъезжает микроавтобус. С помощью специальных приспособлений из него выгружают колясочника для проведения занятий. Микроавтобус, который бесплатно перевозит подопечных зала физической терапии к месту занятий — еще одно достижение MOTUSа.

— Все дело в том, что иногда доставка нашего подопечного в зал иногда обходится чуть ли не столько же, сколько само занятие, особенно если люди живут за городом. Так возникла идея собрать средства на специальный автомобиль для их бесплатной перевозки. Собрали. И сегодня у нас рекорд — десять поездок за один день. Возить всех, конечно, не получается. Но максимум того, что можем сделать — делаем. Причем, перевозим не только колясочников, есть места и для тех, кто способен передвигаться не на коляске. Возникла проблема с поиском спонсоров на оплату топлива. Знаете, очень сложно было решать этот вопрос. Но решили и его: спонсор нашелся.

Реальная реабилитация

Из отзывов: «Мотус — зал высокого уровня, и такой формат является первопроходцем в нашей стране. В Украине, к большому сожалению, это требует титанических усилий и огромной выдержки при нулевой поддержке государства. Глядя на проделанную работу, я восхищаюсь Вами и верю в дальнейшие достижения» (Андрей Рудой). «Герои нашего времени. Восхищаюсь вами!» (Варвара Лобуцкая)…

— Никто никогда не знает, каковы будут результаты и будут ли они вообще. Гарантии здесь нет никакой. Но все равно надо пытаться добиваться цели, обязательно! Это как с моим Мишей. Меня убеждали, что он никогда не будет говорить, не говоря уже о чем-то другом. Сейчас он сидит, разговаривает, рассуждает, двигает ногами, руками и научился веселиться. А не мог ведь ничего.

Эти слова Сергея — сама суть того, чем занимается он и созданная им команда. Потому, вероятно, так поражают до самой глубины все его посты в Facebook. Каждый пост — как отдельная (реальная!) история о том, что руки не должны опускаться даже когда, казалось бы, надежды уже и быть не может.

«…Он получил страшные травмы, но продолжает бороться, невзирая на непреодолимые сложности. Ему больно и страшно, но он продолжает и цепляется изо всех сил», — сообщает Сергей о еще одном человеке в проекте «Реальная реабилитация».

И становится понятно, «реальная реабилитация» — это когда все заново. Говорить. Ходить. Жить.

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