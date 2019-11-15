Залил сосед: куда и как пожаловаться одесситам

Когда ничего не предвещает беды, и вдруг с потолка вашей квартиры начинает капать, а то и литься вода. Вас топят соседи или лопнула труба! Что делать? Куда бежать? За что хвататься? И главное, кто будет оплачивать новый ремонт и стоимость испорченных вещей? «Одесская жизнь» подскажет о верном порядке действий при затоплении квартиры. Также вы узнаете, как составить представление, какие документы необходимо собрать, чтобы максимально быстро возместить ущерб, причиненный потопом.

Алгоритм действий

1. Позаботьтесь о собственной безопасности – обесточьте квартиру, чтобы избежать короткого замыкания.

2. Остановите потоп. Если соседи не реагируют на ваши звонки или их нет дома, необходимо звонить в управляющую компанию или ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома), чтобы сантехник перекрыл стояк.

3. Зафиксируйте все повреждения в вашей квартире (мокрые стены и полы, вздувшиеся обои, вышедшую из строя бытовую технику) с помощью видеокамеры или фотоаппарата. Желательно, чтобы на кадрах отображалась дата и время съемки.

4. Вызывайте комиссию из управляющей компании или ОСМД. Пригласите в качестве свидетелей соседей и составьте акт о затоплении. Проследите, чтобы представители комиссии зафиксировали все повреждения и внесли в акт свои данные (ФИО и должность), а также:

· дату и время происшествия, имена и адреса участников происшествия;

· размеры поврежденной площади и поверхности с точностью до 50 кв. см (настенные, напольные и потолочные покрытия);

· перечень пострадавшего от воды имущества;

· характер повреждений;

· причину, по которой произошло затопление квартиры;

· информацию о месте в квартире, где протекла вода;

· информацию о собственнике помещения, которое стало причиной затопления. Если это квартира, фиксируется ФИО владельца, если чердак – данные о балансосодержателе дома.

6. Если пришлось вызывать аварийную бригаду, то ее сотрудники должны выдать вам документ о работах в вашей квартире. Если справку выдавать отказываются, запишите номер бригады, которая фиксировала затопление.

7. Составить «дефектный акт» и смету ремонтных работ. Этим занимается Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз:

адрес: ул. Ланжероновская, 21;

телефоны: (048) 722-14-71; (048) 722-44-66;

электронный адрес: odndise@gmail.com

Также эти работы выполняют строительные компании, имеющие соответствующую лицензию. Услуги строителей обойдутся примерно в 2-4% от насчитанной в смете суммы. Государственная экспертиза стоит дешевле, но длится несколько месяцев.

10. Если с соседями не удалось договориться полюбовно, со сметой и актами можно идти в суд. К исковому заявлению нужно приложить документы о праве собственности на квартиру.

Куда звонить в случае потопа?

Прием заявок в аварийных ситуациях (водопровод и канализация):

телефоны: (048) 780-55-05, (048) 705-55-05, (068) 905-55-05, (093) 170-01-55 (круглосуточно), электронная почта: ovs@infoxvod.com.ua

Это важно

Документ должен быть заверен подписями всех лиц, участвующих в осмотре помещения, и оттиском печати балансодержателя дома.

Составление акта должно происходить в присутствии собственников пострадавшего жилья, а также виновников затопления. Если виновник затопления не захотел присутствовать при работе комиссии, это не является причиной для обжалования акта в суде. Главное – сообщить виновнику о дате и времени работы комиссии письменно (заказным письмом).

В спорных случаях определить виновного может независимая экспертиза.

Кстати

Если затопление квартиры произошло, например, из-за срыва шланга стиральной машины, виновником является владелец бытовой техники. Если утечка была со «стояка» – это вина управляющей компании или ОСМД.

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